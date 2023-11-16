Єнс Столтенберг заявив, що Росія намагається розпочати наступальну операцію навколо Авдіївки. За його словами, сама ситуація на полі бою – складніша, ніж сподівалися союзники. Про це він заявив під час пресконференції в штаб-квартирі НАТО за участі президента Латвії Едгарса Рінкевичса, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Закликав ще більше допомагати Україні

На фоні цього очільник Альянсу заявив, що держави-члени НАТО продовжать надавати військову підтримку Україні.

Відповідаючи на питання журналіста про дебати в Конгресі США щодо майбутньої допомоги Україні, Єнс Столтенберг заявив, що перемога Путіна стане не лише трагедією для українців, а й для Західного світу.

Це буде небезпечно для нас, бо тоді буде зрозуміло, що коли авторитарні лідери застосовують військову силу, коли вони порушують міжнародне право, коли вони вторгаються в іншу країну, вони отримують те, що хочуть, і це зробить світ більш небезпечним, а нас більш вразливими,

– додав голова НАТО.

За його словами, саме тому подальша підтримка України у цій війні є інтересом національної безпеки усіх членів НАТО, зокрема і США. Крім того, Столтенберг впевнений, що військова допомога не зникне, адже союзники оголошують нові військові пакети для Києва.

Ворог готується до наступу навколо Авдіївки

Також Єнс Столтенберг прокоментував і ситуацію на полі бою. За його словами, вона важка, а Росія планує продовження війни.

Ми бачимо, як Росія намагається розпочати наступальні операції навколо Авдіївки. Але той факт, що ситуація на полі бою складніша, ніж ми сподівалися, не є аргументом проти підтримки. Це аргумент на користь більшої підтримки України, тому що, знову ж таки, ми не можемо дозволити президенту Путіну перемогти,

– наголосив він.

Генеральний секретар наголосив, що українці вже перемогли, вистоявши у цій війні і звільнивши половину окупованої території.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс додав, що його країна продовжує надавати підтримку Україні. На цю мить військова допомога цієї країни перетнула 1% від ВВП. За його словами, Латвія розуміє, що після війни в Україні Росія може піти далі.

Зараз ця країна (Росія – 24 Канал) агресивна, мобілізує свою економіку та військову машину. І я думаю, що зараз було б величезною помилкою не надати Україні всіляку допомогу, чи то військову, чи то фінансову, щоб уряд міг функціонувати і всі послуги надавалися,

– сказав Рінкевичс.

Латвійський лідер зазначив, що можуть виникнути питання, як витрачається західна допомога в Україні. Втім, в інтересах всіх союзників, щоб Україна досягла успіхів у цій боротьбі.