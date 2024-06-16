Президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной рассказал 24 Каналу, что Си Цзиньпин и Владимир Путин общаются с миром только ультиматумами. Если есть какие-то разногласия, то Китай идет без попыток достичь компромисса.

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"Так можно доиграться и остаться вне истории. Путин так точно, а Китай, как по мне, очень переоцененный миротворец. Там говорят, что вроде бы за мир, но на самом деле продают товары двойного назначения России", – сказал он.

"Мирный план" от Китая

Олег Лесной отметил, что недавно была встреча между министрами иностранных дел ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности), где рассматривали вопрос "мирного плана", что предлагает Китай.

Министры его не поддержали, ведь они понимают, что надо дружить с Западом. "Мирный план" Китая "пролетел",

– отметил он.

Президент аналитического центра считает, что нет смысла объявлять только пункты "мирного плана", ведь этого мало. Нужно также прилагать усилия, чтобы были реальные результаты.

Кроме того, Пекин следит только за собственной выгодой, ведь в "мирном плане", который он предлагает основные акценты сосредоточены на потребностях Китая.

Сейчас идет война, поэтому должны быть прикладные шаги, которые повлияют на изменения в международных организациях, соглашениях по безопасности или на установление мира. А поведение России и Китая должно показать миру, что лидеры этих стран не хотят справедливого мира – а капитуляции Украины,

– подчеркнул он.

Путина разочарован

Лесной подчеркнул, что Владимиру Путину сейчас не место на Саммите мира за столом переговоров. Последние публичные заявления кремлевского диктатора указывают на его наглость и неуважение к любым соглашениям.

У меня сложилось впечатление, что Путин чувствует слабость на фоне того, что в Украине в этом месяце очень много успехов на международной арене. Все основные мировые мероприятия или об Украине, или за Украину, или для Украины. А Путина никуда не позвали,

– сказал он.

Санкции против Китая

Экономическое сотрудничество между Россией и Китаем становится все более тесным. Западные партнеры Украины уже неоднократно предупреждали Пекин о последствиях таких действий.

После того, как были введены вторичные санкции (стран Запада против Китая – 24 Канал), китайский МИД вильнул как волк. А это только начало, ведь их предупреждали не поставлять товары двойного назначения в Россию,

– отметил президент аналитического центра.

Если Запад и в дальнейшем будет вводить санкции против Китая из-за сотрудничества с Россией, то, вероятно, будут положительные сдвиги, потому что Си Цзиньпин и Путин понимают только силу.

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