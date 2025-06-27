Тетраодон серебристый: в Черном море фиксируют смертельно опасную рыбу

В Черном море фиксируют появление смертельно ядовитой рыбы – серебристого тетраодона. Этот тропический хищник происходит из Индо-Тихоокеанского региона.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

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Тетраодон серебристый в Черном море

Эта экзотическая рыба обладает способностью раздуваться как шар. Кроме того, тетраодон серебристый (Lagocephalus sceleratus), или рыба-шар – смертельно ядовитый инвазивный вид, который уже фиксируется в акватории Черного моря.

Тропический хищник происходит из Индо-Тихоокеанского региона. Через Суэцкий канал он проник в Средиземное, а затем – в Черное море.

В Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа указали, что первые упоминания о тетраодоне в Черном море у украинских берегов появились в 2014 году.

Почему эта рыба такая опасная

Содержит тетродотоксин - мощный яд, который поражает нервную систему. Даже крошечная доза может привести к смерти при потреблении.

имеет сверхпрочные челюсти, которыми разгрызает сети, жилки и улов.

питается моллюсками, рыбой, ракообразными, вытесняя местные виды.

в результате его распространения в Средиземном море рыбаки несут значительные экономические убытки.

из-за потепления климата этот вид имеет потенциал расширить свой ареал в Черном море, что угрожает биоразнообразию, мелкому рыболовству и здоровью людей.

Экологи призывают быть бдительными в случае обнаружения незнакомой рыбы: