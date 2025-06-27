Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

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Тетраодон сріблястий у Чорному морі

Ця екзотична риба має здатність роздуватись як куля. Крім того, тетраодон сріблястий (Lagocephalus sceleratus), або риба-куля – смертельно отруйний інвазивний вид, який уже фіксується в акваторії Чорного моря.

Тропічний хижак походить з Індо-Тихоокеанського регіону. Через Суецький канал він проник до Середземного, а потім – до Чорного моря.

В Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу вказали, що перші згадки про тетраодона в Чорному морі біля українських берегів з'явилися у 2014 році.

Чому ця риба така небезпечна

Містить тетродотоксин — потужну отруту, яка вражає нервову систему. Навіть крихітна доза може спричинити смерть при споживанні.

має надміцні щелепи, якими розгризає сітки, жилки й улов.

харчується молюсками, рибою, ракоподібними, витісняючи місцеві види.

внаслідок його розповсюдження у Середземному морі рибалки зазнають значних економічних збитків.

через потепління клімату цей вид має потенціал розширити свій ареал у Чорному морі, що загрожує біорізноманіттю, дрібному рибальству та здоров'ю людей.

Екологи закликають бути пильними у випадку виявлення незнайомої риби: