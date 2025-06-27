Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.
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Тетраодон сріблястий у Чорному морі
Ця екзотична риба має здатність роздуватись як куля. Крім того, тетраодон сріблястий (Lagocephalus sceleratus), або риба-куля – смертельно отруйний інвазивний вид, який уже фіксується в акваторії Чорного моря.
Тропічний хижак походить з Індо-Тихоокеанського регіону. Через Суецький канал він проник до Середземного, а потім – до Чорного моря.
В Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу вказали, що перші згадки про тетраодона в Чорному морі біля українських берегів з'явилися у 2014 році.
Чому ця риба така небезпечна
- Містить тетродотоксин — потужну отруту, яка вражає нервову систему. Навіть крихітна доза може спричинити смерть при споживанні.
- має надміцні щелепи, якими розгризає сітки, жилки й улов.
- харчується молюсками, рибою, ракоподібними, витісняючи місцеві види.
- внаслідок його розповсюдження у Середземному морі рибалки зазнають значних економічних збитків.
- через потепління клімату цей вид має потенціал розширити свій ареал у Чорному морі, що загрожує біорізноманіттю, дрібному рибальству та здоров'ю людей.
Екологи закликають бути пильними у випадку виявлення незнайомої риби:
- зробіть фото або відео з масштабом (лінійка, рука);
- запишіть координати або точне місце виявлення;
- повідомте Держекоінспекцію.