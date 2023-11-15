Зеленский, Путин, Трамп и Си: The Economist выпустил новый номер с геополитическим ребусом

Издание The Economist показало новую обложку предновогоднего номера. Там зашифрованы темы, которые могут стать болезненными для всего мира в 2024 году, и Украина среди них.

Британское издание The Economist опубликовало обложку-ребус с "прогнозом" на 2024 год. Среди тем – борьба Украины против России, выборы в США и других странах, беспорядки на Ближнем Востоке, искусственный интеллект и многое другое.

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Выборы во многих странах

Жизнь меняется с потрясающей скоростью. Мы готовы помочь. Добро пожаловать в The World Ahead 2024,

– говорится в сообщении.

В центре обложки можно увидеть ящик, похожий на тот, который используют для бюллетеней на выборах. Это еще раз обращает внимание читателей на центральную тему года – выборы. Над ящиком размещены песочные часы, с обеих сторон от которых изображены персоны, похожие на Президента Украины Владимира Зеленского и лидера России Владимира Путина, которые смотрят друг на друга. Под ящиком – изображены два полушария, за которыми размещены смотрящие в разные стороны лидеры США Джо Байден и Китая Си Цзиньпин.



Издание показало обложку нового номера / сеть Х

Издание отмечает, что в следующем году состоится более 70 выборов в странах, где проживает около 4,2 миллиарда человек.

Также одной из важнейших тем является "глобальный выбор Америки". Там утверждают, что избиратели и суды должны вынести свой приговор Дональду Трампу, который хочет посоревноваться за президентское кресло. Результат могут определить несколько десятков тысяч избирателей в нескольких "колеблющихся" штатах. Однако результат повлияет на глобальные процессы.

Война на Ближнем Востоке всколыхнула регион

Еще одной темой станет помощь Европы для Украины. Также издание отметило, что Европа должна проложить путь в ЕС для нашего государства.

Следующая тема - беспорядки на Ближнем Востоке. Как пишет издание, нападение ХАМАСа на Израиль и ответные меры Израиля всколыхнули регион и отвергли представление о том, что мир может продолжать игнорировать "тяжелое положение палестинцев".

Также издание обращает внимание, что план США сосредоточиться на соперничестве с Китаем был сорван войной в Украине, а теперь и в секторе Газа. Россия также "отвлекается и теряет влияние".

The Economist также пишет, что поскольку экономический рост Китая замедлился, напряженность вокруг Тайваня растет. Риторика о "новой холодной войне" становится все жестче. В то же время оба лагеря будут добиваться благосклонности государств глобального Юга.

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