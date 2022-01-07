The Economist выпустил сатирическую обложку с Путиным, который держит оружие на коленях

Британский журнал The Economist опубликовал превью нового номера. На нем сатирическое изображение российского президента Владимира Путина с оружием на коленях.

Превью нового номера вышло с заголовком "Как говорить с мистером Путиным". В продаже журнал с этим изображением появится уже 8 января.

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Изображение посвящено предстоящим переговорам

Уже 12 января состоится саммит Россия – НАТО, на котором будут говорить о "гарантиях безопасности", которых требует Кремль от Альянса. Фактически от результатов этих переговоров зависит, без преувеличения, будущее Украины.

Россия требует, чтобы НАТО не принимало нас в свои ряды и угрожает "последствиями", однако мы уже 8 год воюем против Кремля, и Альянс поддерживает нас.

Именно поэтому британский журнал решил посвятить новый номер саммиту, который состоится в Женеве. Несмотря на то, что сам Путин не будет принимать в нем участия, вся российская власть, по мнению автора изображения, это собственно глава Кремля.

Как и отмечали международные и украинские эксперты накануне, решение о нападении или ненападении на Украину будет принимать исключительно он.

Что известно о "гарантиях безопасности" Кремля

С октября 2021 года в западных СМИ заявили о том, что Россия наращивает войска на границе с Украиной и готовится к полномасштабному вторжению уже в начале 2022 года.

Ряд западных партнеров Украины уже предостерегли Россию от агрессии и пригрозили последствиями в случае агрессии.

Угроза вторжения была одной из главных тем переговоров президента США Джо Байдена с Владимиром Путиным.

Вскоре после встречи в российском МИДе опубликовали "гарантии безопасности", соблюдения которых Кремль требует от США и НАТО.

Среди пунктов – нерасширение НАТО на территории Восточной Европы и запрет Украине вступать в Альянс.

Большинство условий в НАТО и США назвали недопустимыми, однако переговоры по ним состоятся 12 января 2022 в Женеве.

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