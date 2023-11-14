"Даёт надежду": Тигрюле, пострадавшей при атаке на Киев, стало лучше

От действий русских окупантов страдает все живое. Украинцев очень взволновала история тигрицы Тигрюли. Она пострадала во время атаки на Киев.

Украинцы поблагодарили за поддержку Тигрюли и рассказали детали о ее состоянии. Пока, к счастью, ситуация улучшилась.

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В первую очередь хочу поблагодарить всех, кто за нее переживал. Сейчас нельзя сказать, что ей совсем лучше. Но она начала подниматься. Это дает надежду, что серьезных повреждений нет, – сообщила Наталья Попова.

– глава Центра спасения диких животных.

В настоящее время Тигрюли проводят противовоспалительную терапию и дают обезболивающие.

Что случилось с тигрицей

Российские оккупанты продолжают наносить террористические удары по Украине. Захватчики 11 ноября атаковали Киев. В результате пострадала тигрица Тигрюля. Она ударилась о решетку. Первые дни после атаки Тигрюля не поднималась. Впоследствии у нее понемногу начали двигаться задние конечности. Это дало надежду, что позвоночник тигрицы – целый. Украинцы очень переживают за Тигрюлю. Ей желают скорейшего выздоровления.

Также во время атаки пострадал лев. Он тоже ударился о решетку и пережил носовое кровотечение.