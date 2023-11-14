Українцям подякували за підтримку Тигрюлі й розповіли деталі про її стан. Наразі, на щастя, ситуація покращилася.

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Насамперед хочу подякувати усім, хто за неї переживав. Зараз не можна сказати, що їй зовсім краще. Але вона почала підійматися. Це дає надію, що серйозних пошкоджень немає, – повідомила Наталія Попова

– очільниця Центру порятунку диких тварин.

Наразі Тигрюлі проводять протизапальну терапію та дають знеболювальні.

Що трапилося з тигрицею

Російські окупанти продовжують завдавати терористичних ударів по Україні. Загарбники 11 листопада атакували Київ. Внаслідок цього постраждала тигриця Тигрюля. Вона вдарилася об решітку. Перші дні після атаки Тигрюля не вставала. Згодом у неї потрохи почали рухатися задні кінцівки. Це дало надію, що хребет тигриці – цілий. Українці дуже переживають за Тигрюлю. Їй бажають якнайшвидшого одужання.

Також під час атаки постраждав лев. Він теж вдарився об решітку й пережив носову кровотечу.