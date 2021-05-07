Светлана Тихановская инициирует международную конференцию, которая должна помочь урегулировать политический кризис в Беларуси. Политик уже пригласила присоединиться к мероприятию ЕС, США и Россию.

Кроме того, лидер белорусской оппозиции Тихановская пригласила на конференцию представителей режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Заметьте Предусмотреть все, – Лукашенко готовит декрет о передаче власти в экстренной ситуации Очень важно провести международную конференцию высокого уровня по урегулированию кризиса в Беларуси с участием белорусских демократических сил, национальных правительств, парламентов и групп гражданского общества из ЕС, России, Великобритании, США, представителей режима Лукашенко,

– отметила политик. Тихановская ранее предложила Лукашенко переговоры. Лидер оппозиции отметила, что оппозиция готова рассмотреть варианты различных консультаций и переговоров. Требования оппозиции Реформа политической системы Беларуси.

Освобождение политических пленников.

Проведение в Беларуси новых и честных выборов. Обратите внимание! В Беларуси против Тихановской возбудили уголовное дело. Оппозиционеру инкриминируют якобы подготовку акта терроризма.