При участии России и представителей Лукашенко: Тихановская созывает международную конференцию
Светлана Тихановская инициирует международную конференцию, которая должна помочь урегулировать политический кризис в Беларуси. Политик уже пригласила присоединиться к мероприятию ЕС, США и Россию.
Источник:Твиттер Светланы Тихановской
Кроме того, лидер белорусской оппозиции Тихановская пригласила на конференцию представителей режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
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Очень важно провести международную конференцию высокого уровня по урегулированию кризиса в Беларуси с участием белорусских демократических сил, национальных правительств, парламентов и групп гражданского общества из ЕС, России, Великобритании, США, представителей режима Лукашенко,
– отметила политик.
Тихановская ранее предложила Лукашенко переговоры. Лидер оппозиции отметила, что оппозиция готова рассмотреть варианты различных консультаций и переговоров.
Требования оппозиции
- Реформа политической системы Беларуси.
- Освобождение политических пленников.
- Проведение в Беларуси новых и честных выборов.
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