Світлана Тихановська ініціює міжнародну конференцію, яка має допомогти врегулювати політичну кризу у Білорусі. Політикиня вже запросила долучитися до заходу ЄС, США та Росію.

Окрім того, лідерка білоруської опозиції Тихановська запросила на конференцію представників режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Зауважте Передбачити все, – Лукашенко готує декрет про передачу влади в екстреній ситуації Дуже важливо провести міжнародну конференцію високого рівня щодо врегулювання кризи в Білорусі за участю білоруських демократичних сил, національних урядів, парламентів та груп громадянського суспільства з ЄС, Росії, Великої Британії, США, представників режиму Лукашенка,

– наголосила політикиня. Тихановська раніше запропонувала Лукашенку переговори. Лідерка опозиції зауважила, що опозиція готова розглянути варіанти різноманітних консультацій та переговорів. Вимоги опозиції Реформа політичної системи Білорусі.

Звільнення політичних бранців.

Проведення у Білорусі нових і чесних виборів. Зверніть увагу! У Білорусі проти Тихановської відкрили кримінальну справу. Опозиціонерці інкримінують начебто підготовку акту тероризму.