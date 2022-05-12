Тихановская заявила, что в частности благодаря белорусам провалилось наступление на Киев

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину Беларусь стала соучастницей преступных приказов Путина – с ее территории на Украину полетели российские ракеты и вошли войска. Между тем, Светлана Тихановская заявила, что белорусы помогли остановить наступление на Киев.

В настоящее время на всех международных площадках Светлана Тихановская распространяет месседж, что режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и Беларусь – "совсем разные вещи". И, к слову, именно таким образом она пытается убедить Запад и Украину не вводить жесткие санкции в отношении Беларуси.

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Тихановская признает, что Лукашенко предоставил территорию страны Путину для запуска ракет и военной техники. Но она считает, что белорусы в этом не виноваты. По ее мнению, они помогли остановить нападение России на Киев со стороны Беларуси.

Белорусы против войны, мы не поддерживаем это вторжение. Лукашенко – коллаборант. Он предоставил наши территории для запуска ракет и военной техники. Но белорусы показали еще раз свое мужество. Во многом благодаря им прекратилось нападение на Киев со стороны Беларуси. Российская армия не чувствовала себя комфортно на наших землях,

– заявила она.

Также она добавила, что использование белорусских войск в этой войне маловероятно. Хотя, по ее данным, в первые дни такой приказ был отдан, но их руководство якобы не смело донести этот приказ до солдат из-за высокого уровня деморализации.

Белорусы выйдут на протесты после победы Украины

Тихановская считает, что белорусам необходимо бороться за Украину сейчас, чтобы потом бороться за Беларусь. При этом она призналась, что белорусы выйдут на протесты и страйки уже тогда, когда Украина победит.

Без свободной Украины свободной Беларуси быть не может. Мы все помним, как активисты останавливали составы, чтобы не дать возможности технике проехать в Украину. Когда Украина победит, это значит, что Кремль слаб, значит, что Лукашенко слаб. Это будет новое окно возможностей для белорусов для протестов, страйков. Люди готовы выйти, понимая, что это та самая финальная битва, после которой будет победа,

– заявила она.

Как Беларусь стала соучастницей войны России против Украины

Александр Лукашенко дал разрешение на то, чтобы оккупанты заходили в Украину с территории Беларуси. Поэтому кровь жителей Бучи, Бородянки, Ирпеня и других населенных пунктов Киевщины и Черниговщины и на его руках.

Вернувшиеся на территорию Беларуси российские военные начали массово пользоваться курьерскими доставками, чтобы отправить в Россию вещи, которые они украли в Украине. В начале апреля сообщали, что оккупанты отправили своим родным свыше тонны вещей.

В Беларуси не арестовали ни одного военного преступника или мародера. Наоборот, они свободно чувствовали себя на белорусской земле, посещая ночные клубы и передвигаясь на украденных у мирных украинцев автомобилях.

Согласно данным Генштаба Украины, с 24 февраля по Украине с территории России и Беларуси было выпущено 788 крылатых и баллистических ракет. Также было совершено 4917 авиационных вылетов.

Между тем, согласно данным "Беларускі гаюн" по состоянию на 8 мая, из Беларуси по Украине было выпущено по меньшей мере 633 ракеты. Больше всего ракетных запусков было сделано из Мозырского района Гомельской области Беларуси.

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