Тихановский обжаловал свой 18-летний приговор в тюрьме

Белорусский блоггер Сергей Тихановский обжаловал вынесенный ему приговор в Верховном суде. Ранее его приговорили к 18 годам тюрьмы.

Об обжаловании приговора сообщил адвокат Тихановского Виктор Мацкевич. Далее действия защиты будут зависеть от результатов рассмотрения этих жалоб в апелляционной инстанции.

Кстати Все оборвалось внутри, – Тихановская о 18-летнем приговоре мужу

Что известно о приговоре Тихановского

Мужу экс-кандидатки в президенты Светланы Тихановской 18 декабря вынесли приговор. Его приговорили к 18 годам колонии усиленного режима.

Тихановского обвиняли в якобы попытке воспрепятствовать проведению выборов, организации незаконных митингов и разжигании вражды. Следствие якобы доказало его связи с ресурсами, которые белорусский режим признал "экстремистскими".

Кроме блоггера, приговоры в 14 – 16 лет получили и другие оппозиционеры. К примеру, Игорь Лосик, Владимир Цыганович, Артем Саков, Дмитрий Попов, Николай Статкевич.

Тихановский и выборы президента: главное

Тихановский собирался баллотироваться на выборах президента Белоруссии в августе 2020 года. Однако за несколько месяцев до голосования его задержали.

Блоггеру приписывали нарушения общественного порядка и вмешательство в работу избирательных комиссий. После этого баллотироваться на выборах решила его супруга – Светлана Тихановская.

Однако результаты, скорее всего, сфальсифицировали, поэтому оппозиционерка "проиграла" Александру Лукашенко.

Тихановский приговорен к 18 годам колонии усиленного режима | В эту минуту: