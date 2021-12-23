Про оскарження вироку повідомив адвокат Тихановського Віктор Мацкевич. Далі дії захисту залежатимуть від результатів розгляду цих скарг в апеляційній інстанції.

До речі Все обірвалося всередині, – Тихановська про 18-річний вирок чоловікові

Що відомо про вирок Тихановського

Чоловіку екскандидатки в президенти Світлани Тихановської 18 грудня винесли вирок. Його засудили до 18 років колонії посиленого режиму.

Тихановського звинувачували у нібито спробі перешкодити проведенню виборів, організації незаконних мітингів та розпалювання ворожнечі. Слідство буцімто довело його зв'язки з ресурсами, які білоруський режим визнав "екстремістськими".

Крім блогера, вироки у 14 – 16 років отримали й інші опозиціонери. Наприклад, Ігор Лосик, Володимир Циганович, Артем Саков, Дмитро Попов, Микола Статкевич.

Тихановський та вибори президента: головне

Тихановський збирався балотуватися на виборах президента Білорусі в серпні 2020 року. Проте за кілька місяців до голосування його затримали.

Блогеру приписували порушення громадського порядку та втручання в роботу виборчих комісій. Після цього балотуватися на виборах вирішила його дружина – Світлана Тихановська.

Однак результати, скоріше за все, сфальсифікували, тож опозиціонерка "програла" Олександру Лукашенку.

Тихановського засудили до 18 років колонії посиленого режиму | На цю хвилину: