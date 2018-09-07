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"Тихие герои" Белого дома: во что выльется "бунт" внутри администрации Трампа?

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В Белом доме поднялось "восстание" против главы Белого дома: что это означает для Трампа
В Белом доме поднялось "восстание" против главы Белого дома: что это означает для Трампа / Al Jazeera

Ко всем передрягам и несчастьям, которые свалились на протяжении последних месяцев на голову Дональда Трампа, добавилась еще одна: он, кажется, побил горшки с собственными подчиненными – сотрудниками своей администрации. Конечно, это – не такая уж и угроза, не судебный процесс и не импичмент, но во что эта ссора может вылиться?

Неизвестный инсайдер обнародовал в газете The New York Times большую статью, в которой просто разгромил личность и стиль работы американского президента и заявил, что против него в Белом доме поднялось восстание. Трампу становится все труднее держать своих "солдат" под контролем.

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Подобные истории даже в "эру Трампа" случаются не каждый день. Так, автором скандального материала, по информации редакции, является высокопоставленный чиновник из администрации президента США. Этот блог – настоящая месть шефу. В нем автор описывает, как часть американского правительства постоянно работает против президента, чтобы предотвратить страшный вред, который может нанести стране.

Много ведущих представителей его правительства упорно работают для того, чтобы "разрядить" часть правительственной программы Трампа и обезвредить его худшие планы. Я точно знаю это, потому что я – один из них,
– отмечает аноним.

Кто он, этот "один" – неизвестно, хотя некоторые журналисты предполагают, что автором "эссе" является никто иной, как вице-президент США Майк Пенс.

Віце-президент США Майкл Пенс запевняє, що не причетний до публікації скандальної статті в NYTВице-президент США Майкл Пенс заверил, что не причастен к публикации скандальной статьи в NYT

В то же время в этом случае не говорится об открытом сопротивлении или саботаже. В конце концов, Трамп уже сделал много такого, что полностью соответствует желаниям и убеждениям республиканцев. "Однако, мы считаем, что наш важнейший долг – это долг перед нашей страной, а президент действует таким образом, что грозит благосостоянию нашей республики. Именно это и является основанием того, почему многие из тех, кого назначил Трамп, пытаются делать все возможное, чтобы сохранить наши демократические институты и обезвредить ложные импульсы, которые посылает Трамп до тех пор, пока он не уйдет в отставку", – говорится в анонимной публикации.

Странная "исповедь" чиновника

Трудно вспомнить что-то подобное во времена других американских президентов, по крайней мере в современной американской истории. И "исповедь" эта была обнародована по странному стечению обстоятельств. Днем ранее в The Washington Post появились первые страницы новой книги известного журналиста Боба Вудворда – книги, которая, в общем, написана в похожем русле, как и эта скандальная статья. Вудворд цитирует многих неназванных членов правительства, а также нескольких экс-сотрудников Трампа, которые вполне недвусмысленно рассказывают, насколько окружение президента беспокоится его склонностями и стилем руководства. А также о том, что много сотрудников главы Белого дома из-за патриотических соображений вынуждены прибегать к любым возможным ухищрениям, чтобы их шеф не натворил большой беды.

Книга журналіста Боба Вудворда Книга журналиста Боба Вудворда "Страх: Трамп в Белом доме" содержит много оскорбительных цитат о Трампе

Белый дом и некоторые члены правительства опровергли рассказы Вудворда, назвав их "измышлениями". Но на следующий же день в NYT появляется публикация, которая, в общем, подтвердила то, о чем написал журналист. В частности, анонимный автор замечает, что:

Корень проблемы заключается в аморальности Трампа. Каждый, кто работает с ним, знает, что он не придерживается никаких основных принципов, которые могли бы быть основой тех или иных решений.

Хотя президент и был избран от Республиканской партии, он не демонстрирует никакой привязанности к консервативным идеям вроде "свободного духа, свободного рынка и свободных народов", продолжает неназванный чиновник Белого дома. То, что Трамп провозгласил прессу "врагом народа", имеет глубокое основание: "Импульсы, которые издает президент США, в целом направленные против свободы и являются антидемократическими".

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Хотя Трамп и может похвастаться некоторыми успехами, они были достигнуты не благодаря, а вопреки его стилю руководства, который является "импульсивным, заряженным на конфликт, мелочным и неэффективным", – считает аноним. "От Белого дома и до других органов и структур исполнительной власти чиновники в частных разговорах выражают недоверие к комментариям и действиям лидера США. Большинство пытается изолировать свою ежедневную работу от его прихотей".

Автор рассказывает о том, что члены американского правительства даже рассуждали о возможности отстранения Трампа от дел из-за его несоответствия президентской должности.

Несмотря на нестабильность, которую мы наблюдаем, в Овальном кабинете велись разговоры о том, не следует ли воспользоваться 25-й поправкой к Конституции, которая бы начала сложный процесс отстранения президента от должности. Но никто не хочет решать конституционный кризис,
– рассказывает аноним.

"Вместо этого мы будем делать все, что можем, чтобы развернуть ситуацию в правильном направлении, пока все не закончится – тем или иным образом", делает вывод автор скандальной статьи.

Стоит отметить, что "управление с двумя лицами" как раз и составляет тот самый конституционный кризис в США, которого противники Трампа якобы пытаются избежать, поскольку многие министры ведут совсем не ту политику, которой от них требует демократически избранный американский президент.

С разных планет

На самом деле, внимательные наблюдатели уже достаточно долгое время замечают, что высказывания и желание Трампа очень отличаются от реальных действий американского правительства – так, будто они происходят с разных планет. Особенно четко это можно наблюдать на примере "русской темы", когда американское правительство вводит против Москвы все новые более жесткие санкции, а глава Белого дома ничего так не желает, как стать "лучшим другом" Путина.

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Непонятное поведение Трампа было бы еще подозрительным, если бы в Белом доме не сидели "тихие герои", считает автор публикации, который приписывает к их числу и себя. Некоторых ближайших соратников Трампа пресса считает мошенниками – а на самом деле, утверждает инсайдер, они сделали удивительно много, чтобы не допустить плохих решений – даже если им не все удавалось довести до конца.

Возможно, в наши хаотичные времена это и не очень большое облегчение, но американцы должны знать, что вместе с Трампом в любом помещении всегда присутствуют сознательные взрослые. Мы прекрасно понимаем, что происходит. И мы стараемся делать то, что является правильным, даже, если Дональд Трамп этого не делает,
– уверяет неназванный чиновник.

Крик души

Откровенно говоря, это "эссе" читается, как настоящий крик души, как попытка реабилитировать "тихих героев" трамповской администрации, очистить их от "вони" нынешнего правления. Но одновременно – это доказательство того, что "империя Трампа" все больше расшатывается.

Вудворд назвал свою книгу "Страх", не очевидно ссылаясь на формулировку самого Трампа, который назвал власть "способностью распространять страх". А и действительно, его власть во многом базируется именно на этом чувстве.

Влада Трампа базується на почутті страхуВласть Трампа базируется на чувстве страха

На страхе республиканских "ренегатов", который Трамп "бросит" в Twitter на растерзание своим 54 миллионам поклонников. На страхе республиканских конгрессменов перед трамповыми фанами из "партийного базиса". А теперь, похоже, и правительство Трампа держится только благодаря людям, которые не бросают это дело потому, что испытывают страх перед тем, что может натворить президент, если "взрослые" рядом с ним не будут выполнять своих постоянных обязанностей "политических пожарных".

Как не обидно, но доказательства того, что администрация США "качается", все приумножаются. Много близких сотрудников Трампа в течение прошлых недель отвернулись от него и стали информаторами ФБР – это доказательство, что власть Трампа тает. То, что теперь чиновник из его правительства публикует подобный сокрушительный блог – еще один намек на то, что "что-то прогнило в Датском королевстве". Вся сцена напоминает последний акт из шекспировского "Макбета":

И горстка тех, кто верен ему осталась, не пишут те любви на знаменах – лишь страх...

Чем закончилась история "Макбета" – известно. Может показаться, что Трамп – такой же "гном, что влез в одежду великана", который каждый день заново демонстрирует, насколько он является непригодным для важнейшей должности всего западного мира. И даже осознавая, насколько критической стала ситуация – Трамп все равно продолжает гнуть свою линию.

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P. S. Понятно, что и глава Белого дома и его пресс-секретарь гневно опровергли как книгу Вудворда, так и статью в NYT. Глава Белого дома назвал публикацию "трусливой", а Сара Сандерс призвала автора "просто уйти в отставку". Но эти формулировки сейчас звучат уже как заученные фразы, которые вряд ли на кого-то еще могут повлиять.

Автор: Борис Немировский
Теги: Дональд Трамп Новости США Новости политики СМИ Публикации Скандал Книги Статьи
Источник: 24 канал
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