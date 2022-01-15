В Тихом океане произошло извержение подводного вулкана: цунами накрыло Тонга

Тихоокеанское государство Тонга 15 января стало жертвой цунами. Стихийное бедствие повлекло извержение подводного вулкана в южной части Тихого океана.

Подземные толчки зафиксировали в 65 километрах от Тонга. Извержение было настолько мощным, что его заметили спутники из космоса.

Важно Европу снова накрывает непогода: во Франции и Испании объявили об опасности подтоплений

Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай сопровождалось ударными волнами, которые распространились по южной части Тихого океана. Предупреждение об угрозе цунами было выпущено в нескольких странах, в том числе на Фиджи и Новой Зеландии.

Толчки ощущались очень сильно

Жительница Тонга Мере Тауфа рассказала, что извержение произошло, когда она с родными готовилась к ужину. Ее младший брат решил, что поблизости взрываются бомбы.

Моим первым порывом было спрятаться под столом, я схватила младшую сестру и крикнула родителям и другим, кто был в доме, чтобы они сделали то же самое,

– сказала потерпевшая.

По словам женщины, после этого в дом хлынула вода.

Извержение подводного вулкана заметили спутники: смотрите видео

Извержение вулкана вызвало цунами: смотрите видео

Какова ситуация на острове Тонго: смотрите видео



Момент извержение вулкана / Фото из твиттера US StormWatch

Военные Новой Зеландии заявили, что следят за ситуацией и остаются в режиме ожидания, готовы оказать помощь в случае необходимости. Сообщений о пострадавших или убытках пока не поступало.