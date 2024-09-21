Россия хранила там боеприпасы из КНДР и не только: что известно о складе "Тихорецк"

ВСУ нанесли мощный удар по складу боеприпасов "Тихорецк" в ночь на 21 сентября. Известно, что оно было важным стратегическим объектом для хранения северокорейских ракет.

Начиная с осени 2023 года, на "Тихорецке" наблюдается значительный рост активности, в частности увеличилось количество новых облицовок для контейнеров и железнодорожных вагонов. Об этом сообщает проект Beyond Parallel.

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Что известно о складе "Тихорецк"

13 октября 2023 года в Белом доме подтвердили, что Тихорецкое хранилище боеприпасов является местом хранения северокорейских боеприпасов.

С осени 2023 года там наблюдается резкий рост активности. До этого времени склад "Тихорецк" использовался для хранения и обслуживанием артиллерийских боеприпасов, артиллерийских систем и соответствующего оборудования.

Известно, что объект защищен многослойным забором безопасности с охранными башнями и охватывает около 2,6 квадратных метров. Склад также обслуживается железнодорожной магистралью от небольшой железнодорожной станции в Тихоньком, что в 3 километрах на север. Также непонятно, какая связь существует между Тихорецким складом боеприпасов и Тихорецкой авиабазой.

Какие на складе есть функциональные зоны

Спутниковый снимок, сделанный 16 августа 2023 года показал, что Тихорецкое хранилище боеприпасов имеет две основные функциональные зоны: штабную и складскую. Штабная зона включает административные и технические здания, а также помещения для обслуживания автотранспорта, узел связи и открытые хранилища.

Складская территория состоит из четырех закрытых складов, 27 облицованных складов, двух небольших резервуаров и открытых парков для хранения техники. Важной составляющей является подъездная линия с железнодорожной магистралью, что позволяет эффективно загружать и разгружать боеприпасы и артиллерийские системы.

По состоянию на 16 августа там было примерно 27 железнодорожных вагонов различных типов, а также скромное количество складских/транспортных контейнеров и прицепов, расположенных вдоль железнодорожной ветки и главной подъездной дороги.

Как менялось количество боеприпасов на складе "Тихорецк"

Спутниковые снимки от 20 декабря 2023 года выявили существенное увеличение количества новых облицовок для транспортных контейнеров на Тихорецком хранилище боеприпасов.

На складе появилось около 280 новых хранилищ, из которых около 50% были заполнены. Что может указывать на возможное хранение различных классов боеприпасов для многочисленных военных подразделений.

Количество железнодорожных вагонов на объекте возросло втрое и составило около 90. Увеличилось также количество транспортных контейнеров, прицепов и гражданского транспорта, в частности грузовиков, на подъезде к объекту.

В то же время данные от 10 февраля 2024 года показали умеренное уменьшение количества вагонов до 80, вместе с занятостью новых хранилищ, которая составляла примерно 35%. Несмотря на это, активность на территории склада продолжала оставаться высокой.

Были ли боеприпасы от КНДР на складе "Тихорецк"

Издание Defense Express подчеркивает, что "Тихорецк" имеет критическое значение для южных и восточных военных формирований противника. Актуальные спутниковые снимки демонстрируют увеличение укрытий для боеприпасов на этой территории между 2022 и 2024 годами, что свидетельствует о возможном превышении нормы концентрации боеприпасов.

Также отмечается, что на 719 базу российские силы доставляли боеприпасы, предоставленные Северной Кореей.

В январе 2024 года аналитики OSINT из Frontelligence Insight исследовали маршруты транспортировки снарядов из КНДР. База в районе Тихорецка, вместе со складом возле поселка Егорлицкое в Ростовской области и Моздоком в Северной Осетии, была местом их хранения.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко также подтвердил, что на складе в Тихорском районе России хранились северокорейские боеприпасы KN23, а также артиллерийские снаряды и боеприпасы к "Смерчу".