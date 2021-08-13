Я не знала, что это, – Верещук рассказала об идее тиктока перед выборами

Ирина Верещук активно готовилась к предвыборной погоне и хотела стать мэром Киева. Для этого даже снимала видео в тикток, чем хотела обратить внимание молодежи на свою кандидатуру.

Верещук отметила, что изначально вообще ничего не знала о платформе тикток. Об этом "слуга народа" рассказала в программе "Перекрестный допрос" с Екатериной Соляр на 24 канале.

К теме Ничего не изменится, – Верещук о визите Меркель в Россию

"Это была попытка пера. Я даже не знала, что такое тикток", – заверила Верещук.

Чья была идея

Идею создать аккаунт и снимать видео предложила кандидатке ее молодая команда политтехнологов. Нардеп согласилась, ведь считает себя открытой к новациям и любит молодежь.

Если вы посмотрите на мои ролики – они всегда несли какую-то мысль: не мусорить в городе, помогать друг другу. Это все имело воспитательный подтекст,

– заверила Верещук.

"Слуга" не сказала, почему прекратила активность в тиктоке. О том, когда будут новые видео также не рассказала.

"Увидим, но сейчас на это действительно нет времени", – подытожила Верещук.

Верещук в тиктоке: что известно

Появление кандидатки на пост мэра Киева в тиктоке обсуждали чуть ли не во всех СМИ и соцсетях.

Реакция общества была разной – кое-кто осуждал, мол, все лишь для победы. Однако были и те, кто поддержал Ирину Верещук.

Эксперты тогда были уверены, что кандидат тогда создала аккаунт в тиктоке, чтобы привязаться к более сильному кандидату – Виталию Кличко. Доказательством этого было ее видео, которое можно посмотреть ниже.

Интервью с Ириной Верещук вы сможете прочитать на сайте 24 канала уже завтра, 14 августа. Не пропустите!

Одно из самых популярных видео Ирины Верещук: