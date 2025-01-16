Купит ли Илон Маск TikTok, для чего это Китаю и что такое RedNote, куда массово мигрируют американцы

В 2025 году напряженная ситуация вокруг TikTok в США продолжается – продажа популярного приложения все еще возможна, хотя приход к власти Дональда Трампа может изменить ход событий.

Верховный суд США согласился рассмотреть дело о запрете TikTok, что оставляет шанс китайской компании ByteDance сохранить свой ключевой актив. Однако большинство судей, вероятно, поддержит позицию Конгресса об угрозе национальной безопасности, несмотря на возможное ограничение свободы слова. А министерство юстиции США указывает на риски, связанные с доступом TikTok к большим объемам персональных данных американцев, что может использоваться для манипуляций.

Дональд Трамп, который ранее критиковал соцсеть, теперь выступает в ее поддержку, а покупателем американских активов TikTok может стать его новый политический партнер Илон Маск. Судьба TikTok в США может решиться судом уже в середине января. Тем временем американские пользователи в ожидании блокировки приложения массово мигрируют, и не в аналогичные американские соцсети, а в другие китайские.

24 Канал рассказывает о последних событиях вокруг TikTok.

Меморандум и паника в офисах TikTok

Сейчас TikTok активно готовится к нескольким сценариям развития событий накануне решения Верховного суда США, который, вероятно, поддержит запрет приложения в США, пишет The Verge.

Как стало известно источникам американского медиа, во внутреннем меморандуме сотрудникам сообщили, что компания продолжает разрабатывать стратегии дальнейших действий накануне судьбоносного решения суда.

"Мы понимаем, что такая неопределенность вызывает беспокойство", – говорится в документе. В то же время в меморандуме отмечается, что офисы TikTok будут оставаться открытыми, независимо от судьбы приложения в США. "Законопроект сформулирован таким образом, что он не повлияет на юридические лица, через которые вы трудоустроены, а только на опыт пользователей в США", – указано в сообщении.

Внутри компании атмосфера напряженная. Один из сотрудников описал ситуацию как "безусловно стрессовую", тогда как другой заметил, что даже те, кто пережил предыдущие попытки запрета TikTok в США, сейчас выглядят растерянными.

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Между тем Китай, который имеет окончательное право решать вопрос продажи TikTok, рассматривает возможность разрешить Илону Маску приобрести приложение. Также предложение о покупке американского сегмента TikTok выдвинул миллиардер и бывший владелец команды LA Dodgers Фрэнк МакКорт. Его инициатива, названная Project Liberty, уже получила поддержку звезды шоу Shark Tank Кевина О'Лири, который даже встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго.

Трамп, со своей стороны, заявил, что стремится спасти TikTok от запрета путем заключения соглашения. Однако запрет, как ожидается, вступит в силу за день до его инаугурации, что создает реальный риск блокировки соцсети.

По мере приближения решения Верховного суда США, которое ожидается до 19 января, мы понимаем, что у вас много вопросов, и сожалеем, что не можем предоставить четкий план дальнейших действий. Вы уже проявили большое терпение и преданность, и это будет чрезвычайно важно в ближайшие дни. Мы осознаем, как непросто находиться в условиях неопределенности.



Наша команда руководства сосредоточена на тщательном планировании различных сценариев и определении дальнейших шагов. Из-за постоянного потока медиа-спекуляций, хотим вас заверить, что мы будем делиться всей проверенной информацией с нашими сотрудниками первыми через этот канал, как только появятся конкретные детали.



Не могу не подчеркнуть, что ваше благополучие для нас – наивысший приоритет. Самое главное, хочу подчеркнуть: как работники в США, вы можете быть уверены в своей занятости, оплате труда и льготах. Наши офисы останутся открытыми, даже если ситуация не будет решена до 19 января. Законопроект сформулирован таким образом, что он не влияет на юридические лица, через которые вы трудоустроены, а только на опыт пользователей TikTok в США.



Мы являемся частью глобальной компании с более чем миллиардом пользователей, и вместе мы продолжим преодолевать эту ситуацию, чтобы защитить вас и наше сообщество из более 170 миллионов пользователей в США,

– говорится в меморандуме.

На фоне этого в TikTok решили прекратить работу приложения в США с 19 января, когда вступит федеральный запрет, если только ситуация не изменится в последнюю минуту, пишет Reuters.



Как сообщает The Washington Post, избранный президент Дональд Трамп, чей срок начинается на следующий день после планируемой блокировки, рассматривает возможность подписания отсрочки выполнения запрета на 60 – 90 дней. Это должно дать администрации Трампа время для альтернативного решения или продажи приложения.

Интересно, что федеральный запрет предусматривает лишь ограничение новых загрузок, в то время как компания планирует полностью прекратить работу приложения.

Переходная команда Трампа пока не комментирует ситуацию. Будущий советник по национальной безопасности Майк Волтц заявил Fox News, что администрация найдет способ сохранить TikTok, защитив при этом данные пользователей. В то же время The New York Times сообщает, что генеральный директор TikTok получил приглашение на инаугурацию Трампа.

Действующий президент Джо Байден, по словам представителя Белого дома, не планирует вмешиваться в ситуацию, если Верховный суд не изменит решение, хотя администрация рассматривает возможности для временного решения проблемы.

При чем здесь Маск и для чего Китаю продавать ему ТикТок

Китайские чиновники, похоже, рассматривают план "Б" для TikTok, ведь Верховный суд США вряд ли встанет на защиту приложения от запрета. По информации Bloomberg и ряда других американских медиа, Пекин может позволить ByteDance продать TikTok – ранее Китай это категорически отвергал.

Неожиданностью стало то, что в возможной сделке может участвовать любимый техномагнат избранного президента США Дональда Трампа – Илон Маск. В то же время представитель TikTok Майкл Хьюз назвал эти сообщения "чистой выдумкой". Китайское посольство в США и соцсеть X, которой владеет Маск, от комментариев пока воздержались.

На фоне угрозы запрета TikTok заинтересованных покупателей хватает: среди них – звезда шоу Shark Tank Кевин О'Лири и популярный ютубер Mr. Beast. Однако проблема – не в отсутствии желающих, а в нежелании китайской стороны продавать приложение. Однако новые сообщения свидетельствуют, что Китай может изменить свою позицию. Привлечение Маска выглядит стратегически обоснованным, учитывая его тесные связи как с Китаем, так и с Трампом.

Маск может стать ключевой фигурой в потенциальной сделке. Он имеет прямой канал связи с Трампом, неоднократно выражал желание сделать X более похожим на TikTok и имеет большой опыт сотрудничества с китайскими властями – на Китай приходится значительная доля продаж Tesla. Маск также может объединить TikTok с X и xAI, своей альтернативой компании по разработке ИИ OpenAI, создав еще более мощную платформу. К тому же, он имеет достаточно капитала для финансирования сделки.

Лонг Ле, профессор международного бизнеса из Университета Санта-Клары, прокомментировал The Verge, что Китай может согласиться на совместное предприятие – формат, что часто используется для работы иностранных компаний в Китае. По американскому законодательству приложение считается контролируемым "иностранным противником", если лицо из такой страны владеет не менее 20% акций.

Если Китай выберет формат совместного предприятия, Илон Маск будет идеальным кандидатом из-за его близости к Трампу. Маск позволит США и Китаю сохранить определенную связь в торговле и инвестициях, даже несмотря на общую тенденцию к экономическому разрыву,

– считает Ле.

По его мнению, китайские власти уже достаточно доверяют Маску.

Однако Китай может отложить продажу TikTok, если появится шанс сохранить приложение в собственности ByteDance. TikTok является неким символом национальной гордости Китая, и правительство не желает выглядеть слабым, уступая США. К тому же Пекин может позволить Вашингтону взять на себя глобальную критику из-за запрета приложения.

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В то же время Китай готовится к протекционистской политике Дональда Трампа, который пообещал высокие пошлины на китайский импорт. В этом контексте TikTok может стать козырем в переговорах с США. По данным Bloomberg, Пекин рассматривает возможность сделки по TikTok для снижения напряжения в отношениях с новой администрацией.

Если TikTok запретят, Apple и Google удалят приложение из магазинов, а Oracle прекратит хостинг данных. Однако TikTok останется на устройствах нынешних пользователей, хотя доступ через VPN создаст дополнительные трудности. Переговоры по соглашению могут продолжаться даже после запрета, если Верховный суд или Конгресс не изменят ситуацию.

К каким приложениям массово мигрируют американцы

Пока Верховный суд США решает судьбу TikTok, американские пользователи активно переходят на неожиданную альтернативу – китайское приложение Xiaohongshu, что переводится как "красная книжка" или RedNote, как его называют в США. Во вторник оно возглавило рейтинг загрузок в американском App Store.

Xiaohongshu, основанный в 2013 году, является одной из крупнейших социальных платформ Китая с аудиторией в 300 миллионов пользователей, по данным аналитической компании Qian Gua. Его часто называют китайским аналогом Instagram благодаря популярности среди любителей путешествий, макияжа и моды.

Несмотря на доминирование на китайском рынке, Xiaohongshu почти не выходил за пределы китайскоязычной аудитории. Но ситуация меняется: американцы, обеспокоены возможным запретом TikTok, открывают для себя новую платформу, которая может стать глобальным игроком.

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Популярность Xiaohongshu стремительно растет – загрузки приложения в США почти утроились за последнюю неделю, сообщила CNN аналитическая компания Sensor Tower. Только за два дня Xiaohongshu привлек более 700 000 новых пользователей

Интересно! Хештег #TikTokRefugee (беженцы из TikTok) собрал почти 250 миллионов просмотров и более 5,5 миллиона комментариев. В основе приложения – алгоритм, который ориентируется на интересы пользователей, а не на их подписчиков, и уменьшает инфлюенсеров на ленту.



Компания Xingin Information Technology, основана Чарлвином Мао и Мирандой Цюй, базируется в китайском Шанхае. TikTok, созданный компанией ByteDance для глобальной аудитории, в Китае недоступен; там функционирует его аналог Douyin.

Еще одно приложение ByteDance, Lemon8, также набирает популярность среди американцев. Это приложение, которое сочетает функции Instagram и Pinterest, заняло второе место в рейтинге загрузок App Store. Однако будущее Lemon8 в США остается под вопросом из-за закона, который может распространить запрет TikTok на все приложения ByteDance.