"Тем, кто боится быть вовлечен в Третью мировую": Кулеба обратился к Западу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к Западу, чтобы те поддержали Украину в борьбе с Россией.

В частности, Дмитрий Кулеба призвал мир обеспечить Украину всем необходимым оружием, применить больше санкций к России и полностью ее изолировать, чтобы предотвратить еще большую войну.

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Тем за границей, кто боится быть "втянутым в Третью мировую войну". Украина успешно сопротивляется. Нам нужно, чтобы вы помогли нам сражаться. Обеспечьте нас всем необходимым оружием. Примените больше санкций к России и полностью ее изолируйте,

– написал Кулеба.

Министр призвал западных партнеров помочь Украине заставить Путина потерпеть поражение и предотвратить большую войну.

После российского вторжения на нашу территорию Украина не раз просила НАТО закрыть небо. Это фактически означает, что страны-члены НАТО должны будут сбивать российские военные самолеты и ракеты, которыми страна-агрессор обстреливает наши города.

Однако в НАТО не спешат закрывать небо над Украиной, потому что это означает вовлечение Альянса в войну.

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