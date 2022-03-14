Зокрема, Дмитро Кулеба закликав світ забезпечити Україну всією необхідною зброєю, застосувати більше санкцій до Росії та повністю її ізолювати, щоб запобігти ще більшій війні.

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Тим за кордоном, хто боїться бути "втягнутим у Третю світову війну". Україна успішно чинить опір. Нам потрібно, щоб ви допомогли нам боротися. Забезпечте нас усією необхідною зброєю. Застосуйте більше санкцій до Росії та повністю її ізолюйте,

– написав Кулеба.

Міністр закликав західних партнерів допомогти Україні змусити Путіна зазнати поразки та запобігти великій війні.

Після російського вторгнення на нашу територію Україна неодноразово просила НАТО закрити небо. Це фактично означає, що країни-члени НАТО повинні будуть збивати російські військові літаки та ракети, якими країна-агресорка обстрілює наші міста.

Однак у НАТО не поспішають закривати небо над Україною, адже це означає залучення Альянсу у війну.

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