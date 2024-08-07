Что вероятный кандидат Харрис в вице-президенты США говорил об Украине: основе заявления Тима Уолза

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис 6 августа объявила имя своего напарника – вероятного кандидата в вице-президенты. Речь идет о губернаторе штата Миннесота Тиме Уолзе.

Вероятный кандидат в вице-президенты США уже неоднократно высказывался в отношении нашего государства. Тим Уолз стал в поддержку Украины с первых дней полномасштабного вторжения. Он осудил агрессию России.

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Высказывания Тима Уолза об Украине

24 февраля 2022 года Уолц написал в соцсети X, ранее известной как твитер, слова поддержки.

Миннесота поддерживает народ Украины и осуждает Россию за эту незаконную агрессию. Лидеры во всем мире должны объединиться и ответить на это нападение на демократию,

– подчеркнул американский губернатор.

На следующий день Уолз совместно с губернатором Огайо – республиканцем Майком ДеВайном объявили о двухпартийной поддержке нашего государства от имени Совета губернаторов – совещательного органа при федеральном правительстве США.

Мы поддерживаем Украину и осуждаем Россию за эти неспровоцированные и незаконные атаки. Мы готовы поддержать федеральное правительство в направлении нашей страны в это время насилия, и я обязуюсь работать вместе с лидерами на всех уровнях власти, независимо от политической партии, для достижения мира. Пришло время объединиться, защитить демократию и работать вместе, чтобы положить конец насилию и привлечь Россию к ответственности,

– говорится в заявлении имени Волза.

Уже через несколько месяцев губернатор Миннесоты поддержал инициативу Джо Байдена усилить киберзащиту США на фоне российской агрессии в Украине.

В марте Уолз подписал указ, который требовал от всех государственных агентств на уровне штата разорвать любые связи с российскими структурами, а еще воздержаться от будущих контактов. Кроме того, призвал частные компании отказаться от сотрудничества с Москвой. Интересно, что менее чем через месяц аналогичный законопроект одобрил конгресс Миннесоты, расширив запрет на Беларусь.

А 6 марта 2022 года Уолз объявил Днем солидарности Украины в Миннесоте.

Мы стоим вместе с нашей украинской общиной во время, когда храбрый и стойкий народ Украины продолжает защищать свободу и демократию от тирании,

– подчеркнул губернатор.

Также он проводит международные встречи, связанные с нашим государством. 30 июня 2022 года обсудил с латвийским премьером Кришьянисом Кариньшем сотрудничество по помощи Украине.

Тогда губернатор в очередной раз подчеркнул: "Наш штат стоит вместе с Украиной и ее союзниками против российской агрессии".

А уже через год, 4 апреля 2023, Волз вместе с другими губернаторами провел онлайн-встречу с президентом Украины.

Я присоединился к другим губернаторам, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и подтвердить нашу постоянную преданность Украине. В то время как Украина защищает свободу от тирании, Миннесота поддерживает нашу общину и народ Украины,

– подчеркнул Уолз.

Во вторую годовщину полномасштабного вторжения России, губернатор посетил наше посольство в Вашингтоне и встретился с госпожой послом Украины в США Оксаной Маркаровой. Волз подписал Письмо о взаимопонимании по сотрудничеству в аграрной сфере между штатом Миннесота и Черниговской областью.

Миннесота продолжит поддерживать Украину, которая защищает свободу и демократию,

– заявил Тим Волз.

Также отметил, что посетил посольство, чтобы наладить официальное партнерство между государственным, частным и академическим секторами Миннесоты и Черниговской области, укрепляя связи штата с Украиной.

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