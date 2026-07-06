Главная проблема диктатора: военный аналитик объяснил цели Путина во время обстрела Киева

После массированной атаки на Киев спасатели ликвидируют последствия ударов более чем в 20 местах. Наиболее сложная ситуация сложилась в Дарницком и Подольском районах, где россияне поразили жилые многоэтажки. Очередной террор произошел в момент, когда Кремль пытается скрыть военные и внутренние проблемы, а также накануне важных решений союзников Украины.

Военный аналитик Иван Тимочко в эфире 24 Канала объяснил, чего Путин пытался добиться этим обстрелом и какую главную проблему диктатора он при этом обнажил. По его словам, российский лидер все сильнее зависит от демонстративной жестокости, хотя реальная ситуация развивается совсем не по его плану.

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Путин теряет контроль, но продолжает террор

Неспособность достичь поставленных целей на поле боя подталкивает Кремль к новым ударам по гражданскому населению. Российский диктатор пытается скрыть собственные провалы жестокостью, хотя война уже нанесла огромный ущерб самой России, отбросив ее в развитии и усугубив деградацию общества.

Каждый диктатор, который начинает войну и теряет контроль, искренне верит, что держит все под контролем. Это самая большая проблема всех диктаторов,

– подчеркнул Тимочко.

Путин бросает в войну собственное население, разрушает экономику и целые регионы, но в то же время считает, что имеет право уничтожать Украину. Она не давала России ни одного повода для нападения, а лишь защищается и будет продолжать это делать.

Ситуация существенно изменилась по сравнению с началом полномасштабного вторжения. Если раньше у Украины практически не было возможности наносить ответные удары по территории врага, то теперь война все более ощутимо возвращается в Россию. Это должно показать российскому обществу, насколько искаженной является картина мира, которую годами навязывал Кремль.

Российская армия еще способна убивать мирное население в Украине, но победить нас она уже не в силах. Думаю, они сами это признали и прекрасно понимают,

– сказал военный аналитик.

Удары нужно наращивать по российским военным объектам и структурам управления, которые непосредственно обеспечивают ведение войны. В то же время все разрушения, гибель людей и преступления оккупантов в Украине должны быть тщательно зафиксированы, чтобы сохранить правду и сформировать доказательную базу для будущих международных судов.

Удар по Киеву должен был создать для Путина позицию силы

Путин уже не способен удерживать инициативу, однако для него все важнее становится не победа в классическом понимании, а именно продолжение войны. Накануне заседаний и саммита НАТО массированный террор против Киева должен был показать, что Россия якобы по-прежнему сильна, способна диктовать условия и имеет аргументы для давления на союзников Украины.

Для диктатора важен сам процесс войны, а не столько победа в классическом ее смысле. Путин хочет подойти к саммиту НАТО, как он себе представляет, с позиции сильного,

– пояснил Тимочко.

Эту же картину Кремль пытается поддерживать заявлениями о мнимых успехах на фронте и сокрытием внутренних проблем. Россиянам демонстрируют "победы" и убеждают, что ситуация находится под контролем, хотя нехватка топлива уже грозит повлечь за собой энергетический и продовольственный кризисы.

Цель такого спектакля – переложить ответственность за последствия войны и убедить Запад, что с Москвой по-прежнему нужно считаться. Решения союзников могут усилить Украину и укрепить готовность НАТО противостоять России, поэтому Путин пытается повлиять на них ударами и демонстративной жестокостью.

Он пытается показать, что у него есть хоть какие-то аргументы. Путин прекрасно понимает, что решения саммита могут оказаться судьбоносными для Украины, стран, которые ее поддерживают, и для готовности самого НАТО противостоять России,

– подчеркнул военный аналитик.

При этом подготовка Кремля не ограничивается войной против Украины. Имеющиеся признаки указывают на то, что Россия может искать новую жертву среди стран НАТО, чтобы испытать Альянс и продемонстрировать его слабость, если достичь желаемого в Украине так и не удастся.

Собственные элиты могут уничтожить Путина

Позиции России ослабевают и за пределами Европы: ее влияние на Ближнем Востоке и в Африке сокращается, а режим, который поддерживала Москва в Мали, также переживает серьезный кризис.

Путин пытается создать вокруг себя пояс разрушенных государств, чтобы, как он себе представляет, сохранить диктатуру и остаться у власти,

– пояснил Тимочко.

Российские удары по Киеву и другим городам, вероятно, будут продолжаться, но Украина уже переносит войну на территорию противника. Силы обороны Украины уничтожают военные объекты, производственные мощности и запасы, которые Россия годами накапливала для агрессии. Топливные проблемы могут стать лишь началом более широкого кризиса, который постепенно будет усиливать давление на Кремль.

Я искренне надеюсь, что бензиновый коллапс, который ждет Россию, – лишь первый этап и наименьший ущерб, который сейчас понес режим. Проблемы будут только нарастать. Я более чем уверен, что Путина уничтожат его же элиты,

– подчеркнул военный аналитик.

Тимочко объяснил жестокость Путина перед саммитом НАТО: смотрите видео