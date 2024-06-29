Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что сейчас ситуация на фронте является сравнительно инертной. Боевые действия продолжаются, но оккупанты не имеют значительных успехов.

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Россия пошла ва-банк

Как отметил Тимочко, российские оккупанты несут действительно серьезные потери. Буквально в этом месяце они поставили рекорд по потере личного состава и артиллерии. Также нашим защитникам удалось выбить большое количество вражеских систем ПВО, а вражеские заводы продолжали гореть.

Сейчас Россия идет ва-банк. У нее не стоит вопрос истощить Силы обороны Украины. Они хотят надломить наши Вооруженные Силы. Оккупанты находятся на пике своих возможностей. У них значительная часть бюджета идет на армию. Такую планку они держать годами не смогут. Мы видим, что у них есть проблема с привлечением человеческого ресурса, поэтому они увеличили разовые выплаты до 10 – 20 тысяч долларов,

– отметил Тимочко.

Сейчас Путин пытается выжать максимальный результат. После этого он попытается или перейти в оборону, или начать переговорный процесс. Сейчас украинцам нужно максимально консолидироваться. Силы обороны нужно и в дальнейшем усиленно поддерживать.

Оккупанты имеют большую экономику и большее войско. Но они не справляются с поставленными задачами. Никаких оперативных успехов за последние несколько месяцев они не достигли. Потери несоизмеримы. Россия не имеет с этого выгоды,

– подчеркнул Тимочко.

Обратите внимание! По состоянию на 29 июня Россия потеряла более 541 тысячи личного состава. Также наши защитники уничтожили 8073 танков, 15505 боевых бронированных машин, 14480 артиллерийских систем, 1109 РСЗО и т.п.