Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що зараз ситуація на фронті є порівняно інертною. Бойові дії тривають, але окупанти не мають значних успіхів.
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Росія пішла ва-банк
Як наголосив Тимочко, російські окупанти зазнають дійсно серйозних втрат. Буквально цього місяця вони поставили рекорд з втрати особового складу та артилерії. Також нашим захисникам вдалося вибити велику кількість ворожих систем ППО, а ворожі заводи продовжували горіти.
Зараз Росія грає ва-банк. В неї не стоїть питання виснажити Сили оборони України. Вони хочуть надломити наші Збройні Сили. Окупанти перебувають на піку своїх можливостей. У них значна частина бюджету йде на армію. Таку планку вони тримати роками не зможуть. Ми бачимо, що у них є проблема з залученням людського ресурсу, тому вони збільшили разові виплати до 10 – 20 тисяч доларів,
– зауважив Тимочко.
Зараз Путін намагається витиснути максимальний результат. Після цього він спробує або перейти в оборону, або почати переговорний процес. Зараз українцям потрібно максимально консолідуватися. Сили оборони потрібно і надалі посилено підтримувати.
Окупанти мають більшу економіку та більше військо. Але вони не справляються з поставленими завданнями. Жодних оперативних успіхів за крайні кілька місяців вони не досягли. Втрати неспівмірні. Росія не має з цього зиску,
– підкреслив Тимочко.