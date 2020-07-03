Накануне Яков Смолий заявил, что подает в отставку с должности главы НБУ. Уже появилась информация о нескольких кандидатах, которые могут его заменить. Одним из них называют Тимофея Милованова – экс-министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Однако сам он отметил, что не может занимать эту позицию в течение одного года после окончания срока полномочий министра.

Следовательно, если и должен быть разговор об этом, она начнется в марте 2021 года. Об этом Тимофей Милованов рассказал в эфире 24 канала.

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Об вероятных кандидатах на должность руководителя НБУ

Также одним из претендентов, который может возглавить Национальный Банк Украины, называют бывшего председателя правления "Райффайзен банка Аваль" Владимира Лавренчука.

Тимофей Милованов отметил, что очень хорошо знает Владимира Лавренчука. Однако не думает, что он сейчас является серьезной кандидатурой.

Заметим, что накануне в эфире 24 канала Владимир Лавренчук заявил, что пока переговоров с ним по этому вопросу не было. И добавил, что не ждет предложения возглавить Нацбанк и считает, что ожидать его было бы неправильно.

По мнению Милованова, именно Кирилл Шевченко – реальный претендент. Но против него уже начали работать определенные группы, связанные с олигархами.

Ходят слухи, что Коломойский работает против того, чтобы это назначение состоялось. Но это сплетни, это не факт,

– прокомментировал Тимофей Милованов.

Вероятные кандидаты на должность руководителя НБУ / Инфографика 24 канала

Известно, что после того как утвердят отставку Якова Смолия, обязанности главы Нацбанка будет исполнять его первый заместитель – 48-летняя Екатерина Рожкова.

По мнению Тимофея Милованов, что у Рожковой нет шансов на назначение. И объяснил, что голосов в парламенте относительно назначения Рожковой на должность главы НБУ нет.

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Политик отметил, что в политике таких серьезных регуляторов как НБУ нельзя делать резких изменений, И объяснил, что большие рынки требуют спокойного подхода, понимания и предсказуемости. Поэтому любой преемник должен постепенно продолжить существующую политику, а потом менять, если для этого есть потребность.

Также он отметил, что НБУ – очень важный регулятор. Ведь влияет на то, является ли гривна стабильной, падает ли курс. Поэтому первый раз за всю историю Украины происходит экономический кризис, когда компании банкротятся и люди теряют работу, но этот кризис не перекинулся на банковскую систему.

НБУ хорошо отработал этот кризис. Нужно, чтобы это продолжалось,

– отметил Тимофей Милованов.

Что известно об отставке Якова Смолия