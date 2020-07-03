Напередодні Яків Смолій заявив, що подає у відставку з посади голови НБУ. Вже з'явилася інформація про кількох кандидатів, які можуть його замінити. Одним з них називають Тимофія Милованова – ексміністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Проте сам він зазначив, що не може займати цю позицію впродовж одного року після закінчення терміну повноважень міністра.

Відтак, якщо і має бути розмова про це, вона почнеться у березні 2021 року. Про це Тимофій Милованов розповів в ефірі 24 каналу.

Читайте також Радник Зеленського про Смолія: тиску не було, а незамінних нема

Про імовірних кандидатів на посаду керівника НБУ

Також одним з претендентів, який може очолити Національний Банк України, називають колишнього голову правління "Райффайзен банку Аваль" Володимира Лавренчука.

Тимофій Милованов зауважив, що дуже добре знає Володимира Лавренчука. Однак не думає, що він зараз є серйозною кандидатурою.

Зауважимо, що напередодні в ефірі 24 каналу Володимир Лавренчук перемовин з ним щодо цього питання не було. І додав, що не чекає пропозиції очолити Нацбанк та вважає, що очікувати її було б неправильно. заявив , що наразі. І додав, що не чекає пропозиції очолити Нацбанк та вважає, що очікувати її було б неправильно.

На думку Милованова, саме Кирило Шевченко – реальний претендент. Але проти нього вже почали працювати певні групи , пов'язані з олігархами.

Ходять чутки, що Коломойський працює проти того, щоб це призначення відбулося. Але це плітки, це не факт,

– прокоментував Тимофій Милованов.

Імовірні кандидати на посаду керівника НБУ / Інфографіка 24 каналу

Відомо, що після того як затвердять відставку Якова Смолія, обов'язки глави Нацбанку виконуватиме його перша заступниця – 48-річна Катерина Рожкова.

На думку Тимофія Милованов, що у Рожкової немає шансів на призначення. І пояснив, що голосів у парламенті щодо призначення Рожкової на посаду очільниці НБУ немає.

До теми Біографія Катерини Рожкової: дружба з Гонтаревою, скандальні плівки та війна з Коломойським

Політик зазначив, що в політиці таких серйозних регуляторів як НБУ, не можна робити різких змін І пояснив, що великі ринки вимагають спокійного підходу, розуміння і передбачуваності. Тож будь-який наступник повинен поступово продовжити політику, яка зараз є, а потім змінювати, якщо на це є потреба.

Також він зазначив, що НБУ – дуже важливий регулятор. Адже впливає на те, чи є гривня стабільною, чи падає курс. Відтак перший раз за всю історію України відбувається економічна криза, коли банкрутують компанії і люди втрачають роботу, але ця криза не перекинулась на банківську систему.

НБУ добре відпрацював цю кризу. Потрібно, щоб це продовжувалося,

– наголосив Тимофій Милованов.

Що відомо про відставку Якова Смолія