Тимофій Милованов відповів, чи може очолити НБУ
Напередодні Яків Смолій заявив, що подає у відставку з посади голови НБУ. Вже з'явилася інформація про кількох кандидатів, які можуть його замінити. Одним з них називають Тимофія Милованова – ексміністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Проте сам він зазначив, що не може займати цю позицію впродовж одного року після закінчення терміну повноважень міністра.
Відтак, якщо і має бути розмова про це, вона почнеться у березні 2021 року. Про це Тимофій Милованов розповів в ефірі 24 каналу.
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Про імовірних кандидатів на посаду керівника НБУ
Також одним з претендентів, який може очолити Національний Банк України, називають колишнього голову правління "Райффайзен банку Аваль" Володимира Лавренчука.
Тимофій Милованов зауважив, що дуже добре знає Володимира Лавренчука. Однак не думає, що він зараз є серйозною кандидатурою.
На думку Милованова, саме Кирило Шевченко – реальний претендент. Але проти нього вже почали працювати певні групи , пов'язані з олігархами.
Ходять чутки, що Коломойський працює проти того, щоб це призначення відбулося. Але це плітки, це не факт,
– прокоментував Тимофій Милованов.
Імовірні кандидати на посаду керівника НБУ / Інфографіка 24 каналу
Відомо, що після того як затвердять відставку Якова Смолія, обов'язки глави Нацбанку виконуватиме його перша заступниця – 48-річна Катерина Рожкова.
На думку Тимофія Милованов, що у Рожкової немає шансів на призначення. І пояснив, що голосів у парламенті щодо призначення Рожкової на посаду очільниці НБУ немає.
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Політик зазначив, що в політиці таких серйозних регуляторів як НБУ, не можна робити різких змін І пояснив, що великі ринки вимагають спокійного підходу, розуміння і передбачуваності. Тож будь-який наступник повинен поступово продовжити політику, яка зараз є, а потім змінювати, якщо на це є потреба.
Також він зазначив, що НБУ – дуже важливий регулятор. Адже впливає на те, чи є гривня стабільною, чи падає курс. Відтак перший раз за всю історію України відбувається економічна криза, коли банкрутують компанії і люди втрачають роботу, але ця криза не перекинулась на банківську систему.
НБУ добре відпрацював цю кризу. Потрібно, щоб це продовжувалося,
– наголосив Тимофій Милованов.
Що відомо про відставку Якова Смолія
- Глава Національного банку України Яків Смолій написав заяву про відставку за власним бажанням 2 липня, заявивши про систематичний політичний тиск. У Нацбанку рішення прийняли з повагою.
- Раніше він заявляв про те, що має намір залишатися на посаді голови до кінця своєї каденції – 2025 року.
- В Офісі Президента заявили, що правління НБУ продовжуватиме свою діяльність на засадах незалежності та професійності.
- На відставку глави Національного банку негативно відреагували світові економісти та банкіри. Зокрема, представники Великої сімки заявили, що підрив незалежності Нацбанку може спричинити відкат у розвитку стійкої фінансової системи України.