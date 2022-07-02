Может быть проблема, – Милованов объяснил, чего ожидать от экономики Украины

Украине нужно около 5 миллиардов долларов каждый месяц, чтобы покрыть дефицит бюджета. Часть средств можно собрать из самой экономики, но без международной помощи здесь не обойтись.

Об этом на стриме 24 канала рассказал президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов. Если проблему с деньгами не решить до июля – августа, это может стать серьезной проблемой для экономики. Вполне реальные последствия повышения цен и курса валют.

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Но не все так плохо

Международные партнеры пообещали Украине около 30 – 40 миллиардов долларов помощи для бюджета. Но сейчас можно говорить, что поступило всего 7 – 8 миллиардов – около четверти всей суммы.

Уже 4 – 5 июля состоится большая конференция Ukraine Recovery Conference в швейцарском Лугано по проекту восстановления Украины. Именно оттуда можно ожидать, как считает Милованов, много положительных решений по финансовой поддержке.

С бизнесом нужно работать, но налогами дефицит не покроешь

Конечно, дополнительные деньги можно попытаться привлечь и через украинскую экономику. Но они точно не могут покрыть всю сумму.

В общем, бизнес по-разному реагирует на вызовы. На второй месяц войны, как вспоминает Милованов, ему предлагали номер в отеле на западе Украины за сумасшедшие деньги за ночь и только за наличные деньги. Люди просто серьезно повышали цены и хотели пользоваться моментом, чтобы заработать деньги.

Милованов отмечает, что большинство бизнесов ответственно работают во время войны. К примеру, компания MTI вообще дает 5% своего дохода на фонд "Повернись живим", ВСУ и другие фонды. Таких бизнесов действительно много.

Нам нужен по сути один "Приватбанк" в месяц (около 5 – 6 миллиардов долларов – 24 канал). Это не соберешь налогами из страны. Требуется международная финансовая помощь. Желательно грантами или хотя бы взаймы с хорошими условиями, – подчеркнул Тимофей Милованов.

Напомним, Украина была вынуждена потратить на войну уже более 8 миллиардов долларов. Эти средства должны были пойти на развитие государства.

Онистрат и Милованов об экономической ситуации в Украине: смотрите стрим на ютубе 24 канала