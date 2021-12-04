Тимофей Милованов женился: первые кадры с праздника
Источник:фейсбук Тимофея Милованова
Тимофей Милованов сообщил, что в субботу, 4 декабря, женился на Наталье Шаповал. По этому случаю политик поделился лаконичным сообщением в соцсети.
Сначала фотографиями со свадьбы начали делиться в сети гости. Также отметили, что все присутствующие – вакцинированы.
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Наталья Шаповал и я поженились,
– впоследствии прокомментировал и сам политик.
В соцсети Шаповал указано, что она входит в редколлегию VoxUkraine. А также – является вице-президентом по экономико-политическим исследованиям и главой KSE Institute в Киевской школе экономики.
Милованов и Шаповал поженились / Фото с фейсбук-страницы Милованова
Молодожены разрезают свадебный торт / Фото с фейсбук-страницы Шаповал
В комментариях молодоженам написали много теплых пожеланий. Предлагаем посмотреть самые яркие:
- "Ничего себе! Привет! Любви вечной и неповторимой!";
- "Ура! Будьте такими счастливыми, какими еще никогда не были!";
- "Счастливой супружеской жизни! Пусть всегда строятся мосты".
- "Чудесная прекрасная новость! Поздравляю! Божьего благословения новой семье!!!! Многая лета, полных любви, радости, счастья, взаимопонимания".
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