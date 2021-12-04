Тимофей Милованов женился: первые кадры с праздника

4 декабря 2021 , 23:49
Читати новину українською

Источник:

фейсбук Тимофея Милованова

Тимофей Милованов сообщил, что в субботу, 4 декабря, женился на Наталье Шаповал. По этому случаю политик поделился лаконичным сообщением в соцсети.

Сначала фотографиями со свадьбы начали делиться в сети гости. Также отметили, что все присутствующие – вакцинированы.

Заметьте Пэрис Хилтон вышла замуж за Картера Реума: свадебные фото

Наталья Шаповал и я поженились,
– впоследствии прокомментировал и сам политик.

В соцсети Шаповал указано, что она входит в редколлегию VoxUkraine. А также – является вице-президентом по экономико-политическим исследованиям и главой KSE Institute в Киевской школе экономики.


Милованов и Шаповал поженились / Фото с фейсбук-страницы Милованова


Молодожены разрезают свадебный торт / Фото с фейсбук-страницы Шаповал

В комментариях молодоженам написали много теплых пожеланий. Предлагаем посмотреть самые яркие:

  • "Ничего себе! Привет! Любви вечной и неповторимой!";
  • "Ура! Будьте такими счастливыми, какими еще никогда не были!";
  • "Счастливой супружеской жизни! Пусть всегда строятся мосты".
  • "Чудесная прекрасная новость! Поздравляю! Божьего благословения новой семье!!!! Многая лета, полных любви, радости, счастья, взаимопонимания".

Свадьба Оксана Лынив и Андрея Мурзы

Автор: Мар'яна Бекало