Больше не буду пользоваться, – Тимошенко ответил на скандал с "гуманитарным" люксовым авто

В СМИ появилось расследование, что заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко ездит на внедорожнике "Chevrolet Tahoe", переданном на гуманитарные цели. Сам чиновник ответил на обвинения.

Тимошенко заявил, что не скрывал, что использовал этот внедорожник. Автомобиль использовался как служебный автомобиль. По его словам, машина находится на балансе Государственного управления делами.

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Тимошенко больше не будет использовать это авто

Чиновник подтвердил, что за последние месяцы проехал на этом автомобиле около 40 тысяч километров в рабочих поездках.

В дальнейшем пользоваться этим авто не буду, –

сказал Тимошенко.

Он обратился в ГУДУ, чтобы передать машину в один из прифронтовых регионов, где ее будут использовать в гуманитарных целях.

Ответ Тимошенко на расследование: видео

В чем дело

Журналисты BIHUS info выяснили, что Тимошенко в своих поездках часто использует новый внедорожник Chevrolet Tahoe. Такие машины в Украину привозят только под заказ.

В расследовании говорится, что весной "General Motors" подарила Украине 50 автомобилей "Chevrolet Tahoe".

Они предназначались для гуманитарной работы. Журналисты отмечали, что должностные лица просили эти машины для вывоза граждан из зоны боевых действий и гуманитарных миссий, а не для исполнения служебных обязанностей.

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