Тимошенко заявив, не приховував, що використовував цей позашляховик. Автомобіль використовувався як службове авто. За його словами, машина перебуває на балансі Державного Управління Справами.

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Тимошенко більше не використовуватиме це авто

Чиновник підтвердив, що за останні місяці проїхав на цьому автомобілі близько 40 тисяч кілометрів в робочих поїздках.

Надалі користуватись цим авто не буду, –

сказав Тимошенко.

Він звернувся до ДУСу, аби передати машину в один із прифронтових регіонів, де її використовуватимуть в гуманітарних цілях.

Відповідь Тимошенка на розслідування: відео

У чому справа

Журналісти BIHUS info з'ясували, що Тимошенко у своїх поїздках часто використовує новий позашляховик "Chevrolet Tahoe". Такі машини в Україну привозять лише під замовлення.

У розслідуванні мовиться, що навесні "General Motors" подарувала Україні 50 автівок "Chevrolet Tahoe".

Вони призначалися для гуманітарної роботи. Журналісти наголошували, що посадовці просили ці машини для вивезення громадян із зони бойових дій і гуманітарних місій, а не для виконання службових обов'язків.

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