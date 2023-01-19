Тимошенко прокомментировал слухи о своем вероятном увольнении
Источник:"Детектор медиа"
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко отреагировал на информацию о якобы его отставке с ОП. Слухи о кадровых решениях в ОП появились 18 января.
Кирилл Тимошенко заявил, что не будет комментировать слухи о своем увольнении. Он назвал слухи "бреднями из телеграм-каналов".
Ранее Офис Президента согласовал отставку Арестовича с должности советника
Тимошенко может потерять должность в ОП
18 января в сети появились слухи о "кадровых решениях" и "больших новостях" в Офисе Президента. Об этом писал депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.
Четыре источника "Украинской правды" в команде президента сообщили, что в ближайшее время Тимошенко может лишиться должности. В то же время, окончательное решение еще не принято.
Также уволить могут нескольких председателей ОГА, связанных с Тимошенко.
Издание "Бабель" со ссылкой на собеседников в парламенте сообщало, что "Именно Тимошенко – кандидат на увольнение из Офиса. За что – пока неизвестно, но увольнение может произойти уже скоро".
Что известно о работе Тимошенко в ОП
- Тимошенко был назначен заместителем главы ОП 21 мая 2019 года. В сферу его ответственности входила информационная политика. С 2020 года Тимошенко занимался региональной политикой, в частности, "Большой стройкой".
- После начала полномасштабного вторжения России в Украину отвечает в Офисе Президента за восстановление жилья и инфраструктурных объектов Украины на освобожденных территориях.
- В 2022 году Тимошенко попал в два скандала с автомобилями. Сначала Бигус.Инфо опубликовали материал о том, что Тимошенко ездит на внедорожнике Chevrolet Tahoe, который компания General Motors передала Украине для вывоза граждан из зоны боевых действий и гуманитарных миссий.
- После огласки он решил не ездить на этом авто. А спустя некоторое время журналисты "Украинской правды" заметили Тимошенко за рулем Porsche Taycan, стоимостью около 100 000 долларов.
- В комментарии журналистам Тимошенко заявил, что это не его собственное авто, и он одалживал его у непубличного бизнесмена Вемира Давитяна.
- До работы в команде Владимира Зеленского Тимошенко был помощником-консультантом на общественных началах внефракционного народного депутата Андрея Денисенко.