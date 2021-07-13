Как вы будете смотреть в глаза онкобольным, – Тимошенко и Стефанишина устроили перепалку

Народный депутат из "Голоса" Ольга Стефанишина устроила перепалку с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко. Конфликт произошел из-за критики законопроекта о легализации медицинского каннабиса.

Стефанишина попросила Тимошенко не манипулировать фактами. А вместо этого – прочитать законопроект.

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Почему состоялся спор

"Если в Украине в каждом дворе начнут выращивать марихуану, она будет продаваться возле школ, возле других учебных заведений", – сказала Тимошенко.

После этого Стефанишина заявила, что лидер "Батькивщины" издевается над людьми и именно из-за нее тяжелобольные пациенты не будут получать лекарства.

Как вы будете смотреть онкобольным людям в глаза. Вы просто над ними издеваетесь,

– спросила нардеп из "Голоса".

Она заявила, что Тимошенко не читала закон и "страшно манипулирует людьми, их жизнями".

"За" соответствующий законопроект проголосовали 18 парламентариев от "Голоса" и 0 от "Батькивщины".

Депутат из "Батькивщины" отметила, что Стефанишина проголосовала за легализацию марихуаны. Зато последняя подчеркнула, что на самом деле проголосовала за лекарства на основе медицинского каннабиса: "мне жаль людей".

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В Раде не проголосовали за легализацию медицинского каннабиса

Верховная Рада не поддержала законопроект №5596. Он предусматривает легализацию каннабиса для применения в медицинских и научных целях.

За соответствующее решение проголосовали лишь 184 нардепа.

Препараты на основе конопли могут спасти от боли не менее 2 миллионов больных украинцев.



Марихуана в мире / Инфографика 24 канала