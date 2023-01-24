Тимошенко уволился из Офиса Президента и показал заявление

Кирилл Тимошенко подал заявление на увольнение из Офиса Президента. Его замглавы ОП показал в сети.

Фотографию с заявлением на увольнение Кирилл Тимошенко сопроводил публикацией. В ней уже бывший заместитель главы ОП поблагодарил президента Владимира Зеленского за доверие, а также "возможность делать добрые дела каждый день и каждую минуту".

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Также выразил благодарность тем, с кем работал

Тимошенко в посте выразил благодарность каждому главе ОВА. По его словам, им удалось выстроить мощную команду внутри страны. Высокопоставленных чиновников он назвал крутыми и "настоящими воинами света".

Спасибо мэрам городов. За конструктив в спорах. Спасибо крутой команде. Директорату по региональной политике Офиса Президента. Без вас ничего бы не было,

– добавил он.

Кроме того, поблагодарил украинцев за доверие, а ВСУ – за то, что оберегают и защищают Украину. Еще он выразил благодарность своей жене и сыну за то, что понимают и поддерживают его.

Указ уже подписал Зеленский

Отметим, что на сайте президента Украины опубликовали указ №27 / 2023 об увольнении Тимошенко с должности заместителя главы ОП. Его уволили согласно заявлению, которое он подал 23 января 2023 года.

Что предшествовало заявлению на увольнение

Отметим, что накануне народный депутат Ярослав Железняк рассказал, что Кирилл Тимошенко и ряд глав ОВА написали заявления на увольнение. Он отметил, что на место замглавы ОП могут назначить главу Киевской ОВА Алексея Кулебу.

Источники издания "Бабель" отметили, что Тимошенко никуда не исчезнет. Мол, для него готовят другую должность. Он может стать главой одной из ОВА. Правда, пока неизвестно какой именно.

Интересный момент, что в вечернем обращении 23 января Владимир Зеленский анонсировал важные кадровые изменения. И это был первый раз, когда Тимошенко не распространил в своих соцсетях обращение президента.

Добавим, что слухи об увольнении Тимошенко начались 18 января. Уже 19 января он решил прокомментировать ситуацию. По его словам, комментировать слухи он не собирается. Более того, назвал соответствующие сообщения "бреднями из телеграм-каналов".

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Тимошенко отвечал в ОП за восстановление жилья и инфраструктурных объектов Украины на освобожденных из-под оккупации территориях.