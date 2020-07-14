Юлия Тимошенко отвлеклась, пока народные депутаты рассматривали законопроекты. Лидер "Батькивщины" просматривала видео на своем смартфоне.

Это происходило на внеочередном заседании парламента 13 июля, сообщает издание "Буквы".

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По информации СМИ, депутат смотрела музыкальный клип. Однако на кадрах, которые удается разглядеть, может быть сама Тимошенко с семьей. Поэтому вероятно, это – видео из семейного архива.

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Тимошенко "залипала" в смартфоне, пока заместитель главы МВД Антон Геращенко приглашал поддержать законопроект №2695: он усиливает ответственность водителей за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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Стоит отметить, что согласно результатам голосования, обнародованным на сайте парламента, лидер "Батькивщины" поддержала этот законопроект.

Объятия с Новинским

Также журналисты зафиксировали, как Тимошенко общается с пророссийским нардепом Вадимом Новинским. Политики обнимались и о чем-то шептались между собой.

Юлия Тимошенко и Вадим Новинский в Раде, 13 июля 2020 года / Фото "Буквы"

Отметим, что во время следующего заседания, 14 июля, две группы депутатов во главе с Тимошенко и Новинским заблокировали подписание законопроекта об игорном бизнесе.