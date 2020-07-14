Юлія Тимошенко відволіклася, поки народні депутати розглядали законопроєкти. Лідерка "Батьківщини" переглядала відео на своєму смартфоні.

Це відбувалося на позачерговому засіданні парламенту 13 липня, повідомляє видання "Букви".

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За інформацією ЗМІ, депутатка дивилася музичний кліп. Проте на кадрах, які вдається розгледіти, може бути сама Тимошенко з родиною. Тож ймовірно, це – відео з сімейного архіву.

Тимошенко "залипає" у смартфоні під час засідання Ради: дивіться відео

Тимошенко "залипала" у смартфоні, поки заступник очільника МВС Антон Геращенко закликав підтримати законопроєкт № 2695: він посилює відповідальність водіїв за водіння у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.

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Варто зазначити, що згідно з результатами голосування, оприлюдненими на сайті парламенту, лідерка "Батьківщини" підтримала цей законопроєкт.

Обійми з Новинським

Також журналісти зафіксували, як Тимошенко спілкується з проросійським нардепом Вадимом Новинським. Політики обіймалися та про щось шепотілися між собою.



Юлія Тимошенко та Вадим Новинський у Раді, 13 липня 2020 / Фото "Букви"

Зазначимо, що під час наступного засідання, 14 липня, дві групи депутатів на чолі з Тимошенко і Новинським заблокували підписання законопроєкту про гральний бізнес.