Тимошенко подала документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко подала документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в президенты на выборах, которые состоятся 31 марта.

Политик пришла в Центризбирком со своим адвокатом Сергеем Власенко и в сопровождении однопартийцев.

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Теперь ЦИК должен рассмотреть документы в течение пяти дней и принять решение о регистрации кандидатом.

В Центризбиркоме добавили, что Тимошенко стала уже 27 кандидатом, который подал документы. До того, ЦИК уже отказал в регистрации 9 лицам.



Тимошенко подала документы в ЦИК

Отметим, "Батькивщина" выдвинула Юлию Тимошенко кандидатом на пост президента Украины на предстоящих выборах вчера, 22 января.

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Напомним, ранее мэр Львова, лидер партии "Объединение "Самопомич" и кандидат в президенты Украины Андрей Садовый призвал лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко снять свою кандидатуру на выборах в его пользу.



К слову, президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года. По состоянию на сегодня 27 человек подали документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатами в президенты Украины. Тринадцать из них ЦИК зарегистрировала.