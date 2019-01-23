Тимошенко подала документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты
Лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко подала документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в президенты на выборах, которые состоятся 31 марта.
Политик пришла в Центризбирком со своим адвокатом Сергеем Власенко и в сопровождении однопартийцев.
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Теперь ЦИК должен рассмотреть документы в течение пяти дней и принять решение о регистрации кандидатом.
В Центризбиркоме добавили, что Тимошенко стала уже 27 кандидатом, который подал документы. До того, ЦИК уже отказал в регистрации 9 лицам.
Тимошенко подала документы в ЦИК
Отметим, "Батькивщина" выдвинула Юлию Тимошенко кандидатом на пост президента Украины на предстоящих выборах вчера, 22 января.
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Напомним, ранее мэр Львова, лидер партии "Объединение "Самопомич" и кандидат в президенты Украины Андрей Садовый призвал лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко снять свою кандидатуру на выборах в его пользу.
К слову, президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года. По состоянию на сегодня 27 человек подали документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатами в президенты Украины. Тринадцать из них ЦИК зарегистрировала.