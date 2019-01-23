Тимошенко подала документи до ЦВК для реєстрації кандидатом у президенти

Лідерка Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко подала документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом у президенти на виборах, що відбудуться 31 березня.

Політикиня прийшла до Центрвиборчкому зі своїм адвокатом Сергієм Власенком та у супроводі однопартійців.

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Тепер ЦВК має розглянути її документи протягом п’яти днів та ухвалити рішення про реєстрацію кандидатом.

У Центрвиборчкомі додали, що Тимошенко стала вже 27 кандидатом, який подав документи. До того, ЦВК вже відмовила у реєстрації 9 особам.



Тимошенко подала документи до ЦВК

Зазначимо, "Батьківщина" висунула Юлію Тимошенко кандидатом на пост президента України на майбутніх виборах вчора, 22 січня.

Що варто знати про Юлію Тимошенко: відео

Нагадаємо, раніше мер Львова, лідер партії "Об’єднання "Самопоміч" та кандидат у президенти України Андрій Садовий закликав лідерку партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко зняти свою кандидатуру на виборах на його користь.



До слова, президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року. Станом на сьогодні 27 осіб подали документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатами у президенти України. Тринадцятьох із них ЦВК зареєструвала.