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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Тимошенко подала документи до ЦВК для реєстрації кандидатом у президенти

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      Тимошенко подала документи до ЦВК
      Тимошенко подала документи до ЦВК / Фото з Facebook

      Лідерка Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко подала документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом у президенти на виборах, що відбудуться 31 березня.

      Політикиня прийшла до Центрвиборчкому зі своїм адвокатом Сергієм Власенком та у супроводі однопартійців.

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      Тепер ЦВК має розглянути її документи протягом п’яти днів та ухвалити рішення про реєстрацію кандидатом.

      У Центрвиборчкомі додали, що Тимошенко стала вже 27 кандидатом, який подав документи. До того, ЦВК вже відмовила у реєстрації 9 особам.


      Тимошенко подала документи до ЦВК

      Зазначимо, "Батьківщина" висунула Юлію Тимошенко кандидатом на пост президента України на майбутніх виборах вчора, 22 січня.

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      Нагадаємо, раніше мер Львова, лідер партії "Об’єднання "Самопоміч" та кандидат у президенти України Андрій Садовий закликав лідерку партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко зняти свою кандидатуру на виборах на його користь.

      До слова, президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року. Станом на сьогодні 27 осіб подали документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатами у президенти України. Тринадцятьох із них ЦВК зареєструвала.

      Теги: Новини України Новини політики Юлія Тимошенко ВО Батьківщина ЦВК Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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