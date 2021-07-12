Это его не убьет, – Тина Кароль ответила на критику относительно выступления с питоном

Популярная украинская певица Тина Кароль была хедлайнером музыкального фестиваля Atlas Weekend, использовав для выступления питона. Артистка считает, что это не нанесет травмы животному, поскольку оно прошло множество репетиций.

Украинская певица Тина Кароль после концерта и выступления с питоном Апельсином столкнулась с волной критики в сети. Многие пользователи обвинили артистку в эксплуатации животного. Но пока зоозащитники не отреагировали на концерт звезды.

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Тина Кароль рассказала об участии питона в концерте

Знаменитость ответила, что долго тренировалась с питоном, а выступление на концерте не навредит ему.

Это его не убьет, мы с ним прошли большой срок репетиций, он мне уже как родной. Мы с ним прошли примерно 15 прогонов, хотя я сначала его очень боялась и где-то в декабре хотела снять фотосессию и поняла, что я истерически кричу,

– призналась Тина Кароль.

Исполнительница поделилась, что в Калифорнии на нее напала гремучая змея. Из-за этого Тина Кароль страдает от панических атак, когда видит этих животных.

"Потом мы с сыном съездили в Намибию и я поняла, что я не приучена любить природу и быть частью природы. На меня в Калифорнии нападала гремучая змея, и мне удалось сбежать. С того момента у меня были панические атаки от змей. Поэтому это такой мой челлендж и я иду навстречу страху", – рассказала певица.

Заметим, на фестивале Atlas Weekend 2021 Тина Кароль устроила настоящее шоу. Она использовала много технологий, дополненную реальность, лазерное шоу, моушн-графику.

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Реакция сети

В комментариях под видео интервью с Тиной Кароль пользователи отмечают, что слова артистки о репетициях не являются достаточным аргументом.