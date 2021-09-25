Типичный русский мир: Люцифер судится с РПЦ за свою честь

В московском суде рассмотрят иск 45-летнего Люцифера Владимировича Кончакова-Багратиона. Мужчина хочет взыскать моральную компенсацию с РПЦ за то, что его имя употребляется в негативном смысле.

Какие еще курьезные события произошли в России за неделю – узнавайте в программе.

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Преподаватель в Перми проводил пару несмотря на теракт

В России студент-первокурсник, 18-летний Тимур Бекмансуров, 20 сентября устроил стрельбу на территории учебного заведения. Однако один из преподавателей не захотел прерывать занятия и даже отказывался баррикадироваться, чтобы не прерывать пару.

Кремль будет контролировать банкоматы

Банк России захотел усилить контроль за пополнением карт в банкоматах и через терминалы с функцией приема наличных. По их мнению, власть должна знать, сколько, кому и что переводят граждане. Вот только как это будет происходить – пока не очень понятно.

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Россиянам запретили держать кур

Верховный суд России принял "стратегическое" решение. Россиянам запретили держать кур на садовых участках. Жительнице Волгограда уже запретили разводить кур на даче, поскольку де-юре участок предназначен для садоводства.

Пьяный хоккеист на детском матче

Федерация хоккея Москвы навсегда дисквалифицировала арбитра Емельяна Майорова. Он вышел судить детский матч в состоянии алкогольного опьянения. В сеть попало видео, на котором видно, как мужчина пытается передвигаться, однако периодически падает на лед.

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Полный выпуск программы "Типичный русский мир" за 25 сентября: смотрите видео