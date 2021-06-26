Типичный русский мир: россиян поздравили с Днем памяти и скорби

Сразу несколько российских политиков поздравили граждан с Днем памяти и скорби. На самом деле 22 июня чтят память жертв войны.

О других событиях, которые произошли в России – узнайте в программе.

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Новый криминальный челлендж в тиктоке

В тиктоке запустили новый челлендж. Из-за этого дети похищают автомобильные колпачки с колес. Укаденными колпачками дети в возрасте 10 – 14 лет хвастаются в сети, обменяются между собой и продают.

Школьники на митингах

Директора средней школы в Нижнем Новгороде Елену Моисееву уволили после отказа выдавать районной администрации имена учеников, которые принимали участие в протестных митингах. В администрации просили педагога "сливать всю информацию об учениках" и давили на них.

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Издевалась над чужими детьми

В Красноярске женщина заставила ребенка встать на колени перед ее сыном. В "воспитательный процесс" вмешались прохожие, подошел и приятель воспитательницы, с ним завязалась даже драка. 35-летняя женщина не впервые била чужих детей, против нее возбудили уголовное дело.

Вниз головой в Саратове

В Саратове сломался аттракцион. Вниз головой люди провисели 5 – 7 минут. Операторы парка смогли перезапустить аттракцион еще до приезда спасателей. К счастью, никто не пострадал.

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Купались в озере возле утопленника

23-летний парень утонул в озере, однако народ это не смутило. Тело оттащили чуть в сторону, надели на голову пакет и продолжили отдыхать. На видео очевидцев видно, как люди купаются в озере, играют дети.

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Полный выпуск программы "Типичный русский мир" за 26 июня: смотрите видео