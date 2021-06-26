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Цікаво Тіпічний русскій мір: "Загони Путіна" борються з Pop It

Новий кримінальний челендж у тіктоці

У тіктоці запустили новий челендж. Через це діти викрадають автомобільні ковпачки з коліс. Вкаденими ковпачками діти віком 10 – 14 років хвалиться у мережі, обміняються між собою та продають.

Школярі на мітингах

Директорку середньої школи в Нижньому Новгороді Олену Моїсеєву звільнили після відмови видавати районної адміністрації імена учнів, які брали участь в протестних мітингах. В адміністрації просили педагога "зливати всю інформацію про учнів" й тиснули на них.

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Знущалась з чужих дітей

У Красноярську жінка змусила дитину встати на коліна перед її сином. У "виховний процес" втрутилися перехожі, підійшов і приятель виховательки, з ним зав'язалася навіть бійка. 35-річна жінка не вперше била чужих дітей, проти неї порушили кримінальну справу.

Вниз головою у Саратові

У Саратові зламався атракціон. Вниз головою люди провисіли 5 – 7 хвилин. Оператори парку змогли перезапустити атракціон ще до приїзду рятувальників. На щастя, ніхто не постраждав.

До теми На Миколаївщині зламався атракціон, є травмовані: моторошне відео "маятника" з людьми

Купались в озері біля потопельника

23-річний хлопець потонув в озері, однак народ це не збентежило. Тіло відтягнули трохи в бік, надягнули на голову пакет і продовжили відпочивати. На відео очевидців видно, як люди купаються в озері, граються діти.

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