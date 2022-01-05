Типичный русский мир: российская бабушка-вахтерша обезвредила террориста

В российской школе бабушка-вахтерша обезвредила вооруженного террориста. Ей понадобилось всего 4 минуты, чтобы повалить его на землю и забрать оружие. Таким образом вахтерша предотвратила трагедию.

О других событиях, которые произошли в России, – узнавайте в итоговой программе.

Обратите внимание В России почти одновременно задержали двоих разных подростков, которые планировали теракты в школах

Избиение мужчины на глазах у милиционеров

В России между мужчинами завязался конфликт. На место прибыли правоохранители, но прямо на их глазах одного из мужчин начали жестоко избивать другие. Что самое удивительное, росгвардейцы только наблюдали за зрелищем.

Разгон пенсионерок

Полицейские разогнали бабушек, которые протестовали против мусорных баков в сквере. Они были готовы костьми лечь под бульдозеры, но служащие победили – сровняли высаженные деревья с землей.

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Навоз на детплощадке

Коммунальщики подошли "креативно" к уходу за детской площадкой. Они засыпали его навозом, который взяли на одной из ферм. Сделали это утром, когда все еще спали. Ситуацию исправили, но запах никуда не девался.

Нож VS Домофон

В Екатеринбурге мужчина набросился с ножом на домофон. Причиной его агрессии стал закрытый алкомаркет, где он не успел затариться.

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