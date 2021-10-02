О других событиях, которые произошли в России по состоянию на 2 октября – узнайте в программе.

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Угрозы расстрела школы

В Крыму задержали подростка, угрожавшего расстрелять школу в Вологде. В соцсетях распространилось видео, где он рассказывает об угрозах на атаку школы. 15-летний парень заверил, что он несерьезно относился к заявленному.

Школьные Бонни и Клайд

В Омске школьница с 13-летним другом планировали взорвать школу. Девушка готовила план более 3 месяцев, однако испытания собственноручно созданной бомбы были неудачными. На ученицу открыли уголовное дело по подготовке массового убийства.

Побег солдата-срочника с автоматом

Из воинской части на Урале сбежал 20-летний солдат-срочник с оружием. С собой парень взял автомат АКС-74У (автомат Калашникова) и штык-нож. После поисков солдата обнаружили мертвым из-за якобы поражения электрическим током.

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Избиение за осмотр пациентки

В Нижневартовске мужчина избил врача за то, что он провел осмотр его жены, которая пришла в хиджабе. Врач смотрел руки, ноги, а также живот женщины. После этого в кабинет ворвался муж пациентки.

Обещанный газ перед выборами в Госдуму

В Ульяновской области жителям села обещали провести газ перед парламентскими выборами. После того, как люди открыли кредиты, поставили батареи и разобрали старые печи, выяснилось, что газа в селе не будет до 2025 года.

Правила площадки, которой не существует

В Краснодаре по инициативе депутатов установили информационный стенд с правилами поведения и запретами детской площадке. Однако никакой площадки нет, а только гаражи, припаркованные машины и 1 качели.

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Беседка с голыми стенами

В селе Кабакова местные власти торжественно открыли беседку с голыми стенами, 1 креслом и столом. Местные чиновники отметили, что возведение беседки обошлось в более 160 тысяч рублей.

Праздничное открытие туалета

В Ангарске с лентами и шариками установили уличный туалет для водителей маршруток. Чиновники отметили, что "комфортными условиями" могут пользоваться также и пассажиры.

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Полный выпуск программы "типичный русский мир" за 2 октября: смотрите видео