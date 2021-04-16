В команде Владимира Зеленского решили взяться за еще одно предвыборное обещание президента Украины – закон "О статусе олигарха". За его разработку взялся нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко.

Эту информацию подтвердил сам Николай Тищенко в комментарии журналисту телеграм-канала PavlovskyNews. Он заявил, что у украинского народа есть огромный запрос на это.

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Нардеп считает, что именно олигархат виноват во множественных пробелах и неучтенных землях в держгеокадастре.

Я активно участвую в разработке этого законопроекта. Мы выполняем предвыборные обязательства, весна пришла, этого хочет украинский народ. Будет порядок. Народ Украины дал нам на это полномочия,

– отметил Тищенко.

Как будут определять статус олигарха, Тищенко пока не готов сказать. Но ему бы хотелось, чтобы это делал украинский народ, когда бизнес состоятельного человека будет влиять на политику и страну в целом.

Если законопроект примут, то олигархами начнут заниматься правоохранительные органы и суды по принципу демократического государства, уточнил нардеп.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что считает бандитами тех людей, которые заработали свое состояние на предприятиях, которые "срейдерили" в 1990-х годах. Именно поэтому украинский лидер во время заседания СНБО 15 апреля инициировал создание нового законопроекта о статусе олигарха в Украине.

Над ним будут работать специалисты из СНБО, Офиса Президента и Антимонопольного комитета. Президент заявил, что на сегодня это один из приоритетов. Этот законопроект должен быть фундаментальным и превращать олигархов в бизнесменов.