У команді Володимира Зеленського вирішили взятися за ще одну передвиборну обіцянку президента України – закон "Про статус олігарха". За його розробку взявся нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко.

Цю інформацію підтвердив сам Микола Тищенко у коментарі журналісту телеграм-каналу PavlovskyNews. Він заявив, що в українського народу є величезний запит на це.

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Нардеп вважає, що саме олігархат винен в множинних прогалини й неврахованих землях в держгеокадастрі.

Я беру активну участь у розробці цього законопроєкту. Ми виконуємо передвиборчі зобов'язання, весна прийшла, цього хоче український народ. Буде порядок. Народ України дав нам на це повноваження,

– наголосив Тищенко.

Як саме будуть визначати статус олігарха, Тищенко поки не готовий сказати. Але йому б хотілося, щоб це робив український народ, коли бізнес заможної людини впливатиме на політику і країну в цілому.

Якщо законопроєкт ухвалять, то олігархами почнуть займатися правоохоронці та суди за принципом демократичної держави, уточнив нардеп.

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Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що вважає бандитами тих людей, які заробили свої статки на підприємствах, які "зрейдерили" у 1990-х роках. Саме тому український лідер під час засідання РНБО 15 квітня ініціював створення нового законопроєкту про статус олігарха в Україні.

Над ним працюватимуть фахівці з РНБО, Офісу Президента та Антимонопольного комітету. Президент заявив, що на сьогодні це є один з пріоритетів. Цей законопроєкт має бути фундаментальним і перетворюватиме олігархів у бізнесменів.