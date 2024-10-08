Получают доплаты несмотря на скандалы: Дубинский и Тищенко остаются на должностях в Раде

Несмотря на серьезные обвинения, народные депутаты Александр Дубинский и Николай Тищенко остаются заместителями председателей комитетов Верховной Рады. Также они продолжают получать доплаты.

Впрочем, этот список не единичный и его можно продолжать. Об этом сообщает "Игла".

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Что известно о доплатах для Тищенко и Дубинского

В то время как председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подает проект постановления об исключении нардепа Артема Дмитрука из правоохранительного комитета, другие скандальные фигуры остаются на своих должностях в Верховной Раде.

В издании отметили, что несмотря на обвинения в государственной измене и пребывания в СИЗО, Александр Дубинский до сих пор является заместителем председателя комитета по вопросам финансов.

Другой пример – Николай Тищенко, который ездил "на встречу с избирателями" в Таиланд и находится под домашним арестом по обвинению в незаконном лишении свободы бывшего военного.

Однако это не мешает ему участвовать в заседаниях комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры, где он остается заместителем председателя.

Тищенко и Дмитрук до сих пор заместители председателей комитетов / Фото "Иглы"

Поражает во всем этом то, что они могут продолжать получать доплаты, что предусмотрено для заместителей председателей комитетов.

В сообщении также говорится, что снятие таких фигур с должностей не происходит оперативно. Например, Нестора Шуфрича более года снимали с должности председателя Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова.

Там добавили, что этот список не единичный. Также можно вспомнить Сергея Шахова, который находится в розыске, все еще является членом экологического комитета.