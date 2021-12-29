Тищенко, Кива и Шмыгаль стали "исключительным разочарованием года" для украинцев

29 декабря 2021 , 15:28
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Источник:

Фонд "Демократические инициативы имени Илька Кучерива"

Украинцы в конце года рассказали о своих "разочарованиях" в политике. В рейтинг попали несколько чиновников.

Украинцам предлагали отнести чиновников в категорию "политик года" или же "разочарование года". Большинство попали в обе, но были и такие чиновники, которые стали только "разочарованием".

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Кто разочаровал украинцев

Так, исключительно как "разочарование года" опрошенные назвали:

  • нардепа от "слуг" Николая Тищенко (1,2%),
  • представителя ОПЗЖ Илью Киву (1,2%),
  • премьер-министра Дениса Шмыгаля (1,1%).

Еще 3% респондентов сказали, что их разочаровали все политики, 1,3% не могут кого-то назвать, почти 15% затруднились с ответом, а 4% – не захотели отвечать вообще.

Зеленский – в обеих категориях

К слову, больше всего опрошенных разочаровались в президенте Владимире Зеленском – 45,1%. Однако 17,3% назвали главу государства "политиком года". Заметим, что в 2020 году президент также одновременно стал политиком года и лидером в опросе о неудачнике года.

Что нужно знать об опросе?

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива с 17 по 22 декабря 2021 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошены 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.
Автор: Ольга Музика