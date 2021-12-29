Тищенко, Кива и Шмыгаль стали "исключительным разочарованием года" для украинцев

Украинцы в конце года рассказали о своих "разочарованиях" в политике. В рейтинг попали несколько чиновников.

Украинцам предлагали отнести чиновников в категорию "политик года" или же "разочарование года". Большинство попали в обе, но были и такие чиновники, которые стали только "разочарованием".

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Кто разочаровал украинцев

Так, исключительно как "разочарование года" опрошенные назвали:

нардепа от "слуг" Николая Тищенко (1,2%),

представителя ОПЗЖ Илью Киву (1,2%),

премьер-министра Дениса Шмыгаля (1,1%).

Еще 3% респондентов сказали, что их разочаровали все политики, 1,3% не могут кого-то назвать, почти 15% затруднились с ответом, а 4% – не захотели отвечать вообще.

Зеленский – в обеих категориях

К слову, больше всего опрошенных разочаровались в президенте Владимире Зеленском – 45,1%. Однако 17,3% назвали главу государства "политиком года". Заметим, что в 2020 году президент также одновременно стал политиком года и лидером в опросе о неудачнике года.