Українцям пропонували віднести чиновників до категорії "політики року" або ж "розчарування року". Більшість потрапили до обох, але бути й такі посадовці, які стали лиш "розчаруванням".
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Хто розчарував українців
Так, винятково як "розчарування року" опитані назвали:
- нардепа від "слуг" Миколу Тищенка (1,2%),
- представника ОПЗЖ Іллю Киву (1,2%),
- прем’єр-міністра Дениса Шмигаля (1,1%).
Ще 3% респондентів сказали, що їх розчарували всі політики, 1,3% не можуть когось назвати, майже 15% завагалися з відповіддю, а 4% – не захотіли відповідати взагалі.
Зеленський – в обох категоріях
До слова, найбільше опитаних як "розчарування року" назвали президента Володимира Зеленського – 45,1%. Однак 17,3% вважають главу держави "політиком року". Зауважимо, що у 2020 році президент також одночасно став політиком року та лідером в опитуванні про невдаху року.