Тищенко не знает, что такое "Миротворец", хотя в базе – его помощница

Помощница народного депутата Николая Тищенко, Эвелина Андриевская находится в базе "Миротворец". При этом сам Тищенко не знает, что такое "Миротворец".

Ситуацию Николай Тищенко прокомментировал в эфире телеканала "Киев24". Сначала он взялся оправдывать свою помощницу и объяснять, что она вынужденная переселенка из Донецка.

Смотрите также Это бывший наш военнослужащий, – в Kraken прокомментировали избиение мужчины в Днепре

"Мы все куда-то внесены. Она временная переселенка. Она из Донецка, приехала в 2014 году в Украину. Не приехала в Москву, как многие сделали. Мы защищаем ее, как гражданку Украины, временную переселенку. Мы знаем, что государство защищает временных переселенцев, которые потеряли свои дома, потеряли свою привычную жизнь", – отметил Тищенко.

Когда журналистка спросила нардепа, знает ли он, что такое "Миротворец", тот ответил, что нет.

"Я – ни, если честно. Я знаю, что я внесен в российский какой-то там "Миротворец", – ответил Тищенко.

Эвелина Андриевская в базе "Миротворца"

Эвелина Андриевская фигурирует на сайте Миротворец за "отрицание российской агрессии" и "участие в попытках легализации оккупации Крыма российскими захватчиками".



Андриевская в базе "Миротворца" / Скриншот с сайта ресурса

Что этому предшествовало

20 июня в Днепре произошел конфликт с участием нардепа Николая Тищенко. Скандал связан с избиением военнослужащего Дмитрия "Сына" Павлова охранниками нардепа.

На видео с места схватки попала помощница Тищенко, она занималась фиксацией документов участников конфликта и съемкой события.