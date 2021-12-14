Тищенко предложил "слугам" отпраздновать Новый год в элитном ресторане: цены впечатляют, – СМИ

Николай Тищенко предложил однопартийцам отпраздновать Новый год в элитном ресторане Harvest под Киевом. Цены в заведении впечатляют: бутылка самого дешевого шампанского стоит 2 650 гривен.

Журналисты о предложении Тищенко "слугам народа" узнали, увидев его сообщение в мессенджере. Переписывался парламентарий в зале Верховной Рады.

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Предложение Тищенко "слугам" относительно Нового года

Скандальный депутат предложил однопартийцам отпраздновать Новый год в элитном ресторане Harvest в поселке Козин, недалеко от Киева.

Меню ресторана

Согласно меню заведения, цены там также элитные. Например, за бутылку самого дешевого шампанского нужно выложить 2 650 гривен, горячие закуски стоят от 220 до 990 гривен.

Гостям ресторана предлагают бургер из мраморной говядины с трюфелем за 790 гривен и камчатский краб за 450 гривен (цены за 100 грамм). Стейк "Рибай Австралия в золоте" еще дороже – 1 690 гривен (за 100 грамм).

Тищенко предложил "слугам" отпраздновать Новый год в Harvest / Фото из Фейсбука ресторана

Что известно о Harvest

Заведение принадлежит семье ресторанов TARANTINO family. Другие рестораны группы: "Мураками", "Хачапури и вино", Маяк, Havana, "Руккола", "Одесса-мама", Fabius. Их владельцем является Дмитрий Федотенков.

Самое дешевое шампанское в заведении стоит 2 650 гривен / Фото из Фейсбука ресторана

Скандалы с Тищенко, карантином и ресторанами

Впервые Тищенко оказался в центре такого скандала весной 2020 года. Тогда журналисты Bihus.info обнародовали расследование в отношении его ресторана "Велюр". Они опубликовали доказательства, что заведение "слуги народа" принимало посетителей во время жесткого карантина. Тищенко ответил, что это были личные встречи, а гости "сидели голодными".

В апреле 2021 года нардеп устроил частную вечеринку по случаю дня рождения жены. Тогда в Украине также действовали жесткие карантинные ограничения. По информации журналистов-расследователей "Схем", событие произошло в пятизвездочном отеле Fairmont в центре Киева. Гостей просили не публиковать фотографии с события в день празднования и не ставить геолокацию.

Текст сообщения Новости.LIVE

Любитель дешевых продуктов из Бессарабки Николай Тищенко сегодня предложил однопартийцам отпраздновать в загородном ресторане Harvest. Он расположен на Обуховском шоссе в Козине.

Бутылка самого дешевого шампанского в этом ресторане стоит 2650 гривен, горячие закуски от 220 до 990 гривен.

В меню даже есть бургер из мраморной говядины с трюфелем всего за 790 гривен и камчатский краб за 450 гривен 100 грамм. А вот за стейк Рибай Австралия в золоте придется отдать 1690 гривен за 100 граммов.